Для опытных дипломатических наблюдателей критика президента Украины Владимира Зеленского во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Овальном кабинете выглядела как тщательно спланированная ловушка. Администрация Трампа, похоже, стремилась дискредитировать украинского лидера.

Администрация Трампа хочет устранить Зеленского как фактор влияния на будущие события. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на CNN.

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Спланированная операция против Зеленского в Овальном кабинете

Была ли эта ситуация организована намеренно или нет, но Москва, которая быстро отреагировала на спор в Вашингтоне, теперь ожидает активизации переговоров по нормализации отношений между США и Россией.

Публично ни о каких договоренностях не объявлялось, однако в дипломатических кругах активно обсуждают возможность того, что встреча Трампа с Путиным, которая всегда оставалась в перспективе, теперь может произойти значительно быстрее.

В Кремле растет оптимизм относительно того, что из-за напряженности между Зеленским и администрацией Трампа вопрос прекращения войны в Украине может отойти на второй план. Зато приоритетом станут перспективные экономические соглашения между США и Россией, которые уже обсуждаются за закрытыми дверями.

США и Россия сближаются

Эр-Рияд стал местом первых чрезвычайных переговоров между госсекретарем США Марко Рубио и главой МИД России Сергеем Лавровым.

Как стало известно CNN, сейчас идет подготовка ко второму раунду таких переговоров, который может состояться в ближайшее время, вероятно, также в стране Персидского залива.

Кремлевский представитель по экономическим вопросам Кирилл Дмитриев уже отметил в интервью CNN, что потенциальное сотрудничество с Вашингтоном может охватывать определенные энергетические соглашения, хотя деталей пока не раскрыто.

Между тем Financial Times сообщает о попытках привлечь американских инвесторов к восстановлению газопровода "ПИвничний поток 2", остановленного Германией в начале российского вторжения в Украину.

Дмитриев призвал США и Россию сконцентрироваться на экономическом росте, прорывах в сфере искусственного интеллекта и научных проектах и долгосрочных совместных научных проектах, таких как "исследование Марса". Он даже опубликовал в соцсети X графику, демонстрирующую воображаемую совместную миссию США, России и Саудовской Аравии на Марс, вероятно, на ракете SpaceX.

Несмотря на очевидные риски, ведения бизнеса с Россией может принести значительные прибыли. Россия обладает четвертыми по величине запасами редкоземельных металлов, превосходящими украинские, что выглядит привлекательным для президента Трампа, который известен своей прагматичной бизнес-стратегией.

"Деловая хватка Трампа разрушает нарративы Байдена. Попытка победить Россию провалилась", – написал Дмитриев в X.

Однако изменения во внешней политике США, которые произошли после инаугурации Трампа, похоже, выходят за пределы экономики. Речь идет о фундаментальной перестройке отношений между Вашингтоном и Москвой, что может оставить Европу в изоляции.

Даже Кремль, похоже, удивлен скоростью этих изменений.

Новая администрация (США) быстро меняет все конфигурации внешней политики. Это во многом совпадает с нашим видением,

– заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в комментарии российскому государственному телевидению.

Почему Трамп выбрал именно Кремль, а не традиционных союзников США, остается предметом активных обсуждений.

Но многим удивленным наблюдателям оба объяснения необычного поворота Трампа к Кремлю кажутся одинаково неуместными.

"Обычно напряженные, если не откровенно враждебные, отношения между США и Россией, похоже, переходят в новую радикальную фазу", – отметили CNN.