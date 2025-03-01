Вэнс обвинил Зеленского, что тот неблагодарный США: СМИ подсчитали, сколько на самом деле было благодарностей

Во время встречи в Овальном кабинете 28 февраля президент США Дональд Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс заявили украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, что тот якобы недостаточно благодарен за американскую поддержку. Впрочем, на самом деле президент Украины неоднократно выражал благодарность Соединенным Штатам.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.

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Действительно ли Зеленский не благодарил США

Во время крайне напряженной встречи в Овальном кабинете Трамп Вэнс упрекнули Зеленского за недостаточную благодарность за американскую помощь.

Однако в издании подсчитали, что украинский лидер неоднократно выражал благодарность США за их поддержку с начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года. Он благодарил как Трампа, так и Джо Байдена, членам Конгресса от обеих партий, американским оборонным компаниям и их работникам, а также всем американцам.

Даже после напряженной встречи в Белом доме 28 февраля Зеленский поблагодарил США.

Спасибо, Америка, спасибо за вашу поддержку, спасибо за этот визит. Спасибо @POTUS, Конгрессу и американскому народу. Украина нуждается в справедливом и длительном мире, и мы работаем именно ради этого,

– написал президент Украины в X.

Что означает POTUS POTUS – аббревиатура, которая означает "Президент Соединенных Штатов" (President of the United States). Ее часто используют в социальных сетях для обозначения действующего президента США.

Всего в материале насчитали 33 раза, когда Зеленский выражал благодарность США, их официальным лицам или гражданам за поддержку Украины.

Обратите внимание! Этот перечень не полный, ведь издание не анализировало многочисленные вечерние обращения Зеленского.

Примеры, когда Зеленский благодарил США