Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт отметила, что Трамп был "в восторге" от экономического соглашения, предложенного Украине, а также стремился только к миру. Однако Зеленский якобы мира не хотел.

Она сказала что украинцы были "очень упрямыми". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт в эфире Fox News.

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Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что Дональд Трамп был "в восторге" от экономического соглашения, предложенной Киеву, и отметила, что американская сторона стремится к миру. В то же время, по ее словам, украинцы были "очень упрямыми".

Как сказал президент Трамп, хорошо, что камеры работали, потому что американцы и весь мир увидели, с чем Трамп и его команда имеют дело за кулисами на переговорах с украинцами,

– отметила Левитт.

Она подчеркнула, что для достижения мира необходим диалог между сторонами.

"Обычно обе стороны немного недовольны соглашением. Президент Зеленский этого не понимает", – добавила пресс-секретарь Белого дома.

В то же время Белый дом опубликовал сообщение в X со словами: "Америка прежде всего". А демократическая партия ответила на это, написав: "Путин прежде всего".