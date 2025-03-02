Советник Трампа рассказал, что происходило в Белом доме после спора президентов

Во время визита украинской делегации в США в Белом доме вспыхнул спор между Владимиром Зеленским, Дональдом Трампом и Ди Вэнсом. После этого госсекретарь и другие политики посоветовали американскому президенту остановить встречу и указать Зеленскому на дверь.

С таким заявлением выступил советник США по национальной безопасности Майк Уолтц в интервью Fox News журналисту Чарли Гарту, передает 24 Канал.

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Уолтц рассказал, что происходило в Белом доме сразу после ссоры

Президент Украины 28 февраля прибыл в Вашингтон на встречу с Дональдом Трампом. Ожидалось, что по итогам переговоров лидеры подпишут соглашение по редкоземельным металлам, однако в Овальном кабинете вспыхнул спор между лидерами.

Как утверждает советник Трампа по нацбезопасности Майк Уолтц, после того, как делегации вышли из Овального кабинета, президент Украины якобы продолжал спорить. Тогда госсекретарь США Марко Рубио заявил, что "время не на стороне" украинского президента и добавил, что "американская помощь не является бесконечной".

Тогда, по словам Уолтц, Рубио и другие чиновники посоветовали Трампу завершить разговор, а украинскому президенту сказали, что время покинуть Белый дом.

У нас была встреча после этого спора и мы более-менее единодушно посоветовали президенту, что после этого оскорбления в Овальном кабинете, мы просто не видим, как это может двигаться вперед, что любое дальнейшее взаимодействие с этого момента будет только продвижением назад. И это то, что мы сказали президенту Зеленскому и его команде,

– заявил Уолтц.

Уолтц также отверг тезис о том, что намеренно спровоцировали Владимира Зеленского и устроили ему "словесную" засаду. Советник Трампа утверждает, что это "категорическая неправда". По его словам, все "прекрасно сидели в Овальном кабинете, ожидая подписания соглашения". Волц в очередной раз подчеркнул, что это соглашение бы экономически связало США и Украину, ведь Америке нужны минералы, а Украине – инвестиции.

Кроме того, Уолтц назвал Зеленского "неправильным президентом" для переговоров с Россией. По его словам, глава Украины был одет не как "человек, который хочет остановить боевые действия".

"И я должен сказать вам, что это был неправильный подход, неправильное время в истории и, безусловно, неправильный президент, который пытался сделать подобные вещи", - подытожил ссору в Белом доме советник Трампа по нацбезопасности.