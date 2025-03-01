Трампа за это "порвут на куски": будет ли оружие и что делать Украине после скандала в США

Визит Владимира Зеленского в США 28 февраля обернулся скандалом в Овальном кабинете. После из Белого дома прозвучал ряд тревожных заявлений.

В частности, там заявили, что больше не собираются "писать пустые чеки" на военную помощь. Скандал вокруг встречи Владимира Зеленского и Дональда Трампа, могут ли США прекратить помощь и что теперь делать Украине 24 Каналу прокомментировал полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан.

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Что делать Украине после скандала в США

Свитан убежден, что таким спектаклем Дональд Трамп хотел принудить Украину к капитуляции. С этим совпадает и риторика президента США, что была накануне. В то же время Европа сразу отреагировала и поддержала Украину. Несмотря на всю эту ситуацию, военный эксперт убежден, что для нашего государства сейчас могут открыться еще лучшие возможности, если мы все правильно сделаем. Для этого надо:

усилить команду президента Зеленского;

придерживаться риторики именно восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины, а не просто мира;

активизация дипломатических команд и перетягивание на нашу сторону "нейтральных" стран.

"Эти действия приведут нас не просто к восстановлению территориальной целостности, а к реальному миру, который может наступить только с развалом России. По времени – это минимум 3 – 4 года боевых действий, а распад России – 7 – 8 лет", – подчеркнул военный эксперт.

Кроме того, Свитан убежден, что Украина вместе с европейскими партнерами имеют достаточно связей с истеблишментом Соединенных Штатов, что принимают различные решения.

Может ли Трамп запретить продавать Украине оружие

Несмотря на все заявления Белого дома, Трамп – это не весь американский народ, поэтому отношения с производителями американского оружия будут поддерживаться. Это выгодно и этим компаниям, ведь так они зарабатывают деньги.

Трамп точно не компенсирует им этого заработка, они еще его "порвут на куски", если он остановит им получение экономической выгоды,

– сказал Свитан.

Так что, по его словам, не стоит волноваться по вопросу поставки Украине вооружения. Так, Трамп может остановить передачу разведданных, но у нас уже своя разведка на высоком уровне.