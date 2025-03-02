Другого варианта нет: что делать Украине на фоне ухудшения отношений с США

Во время визита украинской делегации в Белый дом произошла ссора между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом. Ухудшение отношений между Украиной и США, конечно, отразится на помощи, которую США предоставляют нашей стране.

В эфире 24 Канала председатель общественной организации "Украина в НАТО" Юрий Романюк сказал, куда после такого неожиданного поворота событий дальше двигаться Украине и где искать поддержку, чтобы противостоять российской агрессии.

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Сможет ли Европа перекрыть отсутствие помощи от США

Украинская дипломатия должна как-то повлиять на то, чтобы отношения с США не ухудшились. Впрочем, это не означает, что Киев должен капитулировать и полностью сдаться под давлением Трампа.

Украина ни при каких обстоятельствах не должна идти на уступки Трампу, потому что это не даст ничего положительного. Мы должны выстоять, объединившись с Европой,

– сказал Романюк.

Европейские союзники предоставят Украине помощь, но это не равноценная замена, обойтись без американской поддержки будет сложно. Наша страна несет серьезные потери из-за ухудшения отношений с Соединенными Штатами Америки.

Но какая у нас была альтернатива, капитулировать? Капитуляция – это еще худшая альтернатива. Поэтому у Украины нет других вариантов, кроме, как дальше продолжать себя защищать совместно со своими европейскими союзниками и партнерами,

– отметил председатель общественной организации "Украина в НАТО".

По его словам, Украина сможет выстоять с помощью европейских союзников, которые продолжают уверять в поддержке. Европа полностью солидарна с Украиной и на сегодня, кроме премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, ни одна страна Европейского Союза или НАТО не осудила украинскую позицию во время встречи с Трампом.

Обратите внимание! По данным СМИ, Трамп приказал проверить возможность прекращения поставок оружия Украине после дискуссии на повышенных тонах с Зеленским.

В близкой перспективе Европейский Союз не способен противостоять изготовлению военно-промышленного комплекса России. НАТО производит в течение года столько боеприпасов, сколько Россия за квартал. То есть страна-агрессор имеет производительность изготовления оружия в четыре раза больше.

Надо построить добрый десяток военных заводов на Европейском континенте и Канаде для того, чтобы достичь баланса изготовления оружия между Россией и странами-членами НАТО,

– добавил Романюк.

Именно для решения этих проблем европейцы будут собираться 2 и 6 марта. К слову, Зеленский уже прибыл в Лондон для участия в европейском саммите 2 марта, организованном премьер-министром Великобритании.