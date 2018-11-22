Скандал с премьером Чехии: Швейцарский университет отменил выступление Бабиша

Университет Цюриха отменил выступление премьер-министра Чехии Андрея Бабиша на открытии выставки о жизни чешских мигрантов в Швейцарии.

Об этом сообщает Parlamentni Listy.

Читайте также: Скандал с премьером Чехии: почему политик может уйти в отставку и при чем здесь Крым

Бывшие чешские эмигранты написали открытое письмо. Они раскритиковали участие Бабиша в выставке университета, указывая, в частности, на его связи с органами государственной безопасности в прошлом.

Именно по этой причине представляется чрезвычайно неподходящим то, что бывший соавтор тоталитарного режима будет говорить с людьми, которые спаслись от этого режима,

– заявили авторы в письме.

Сам Бабиш всегда отрицал связи со спецслужбами. Выставка о чешских эмигрантах запланирована в Университете Цюриха 3 декабря, и премьер Бабиш должен был выступить с лекцией на ее открытии.

Зато, в пресс-службе чешского правительства сообщили, что выступление Андрея Бабиша в университете было отменено из-за рабочего графика премьера. Более того, сейчас определяют новую дату для выступления.

Напомним, что премьер-министр Чехии Андрей Бабиш отправил своего сына в оккупированный Крым, чтобы избежать допроса по делам о коррупции. Об этом заявил его сын, который сейчас живет в Швейцарии. Однако сам премьер Чехии отрицает такую информацию.

Почему разгорелся скандал с премьером Чехии?Бабиша-старшего обвиняют в махинации со средствами Евросоюза. Чтобы "вписать" собственную ферму и конференц-центр, известный как "Гнездо аиста", в программу субсидий ЕС, Бабиш-страший скрыл, что является их владельцем. Махинацию разоблачили, и началось расследование. Бабиш-младший, которому отец приписывал роль владельца центра, обратился в СМИ и заявил о его похищении в оккупированный Крым. Он рассказал журналистам, что когда-то давно из-за конфликта с полицией попал в Национальный институт психических заболеваний, где ему составили справку о психическом заболевании. Сын говорит, что ничего об этом не знал. После выдвинутых обвинений против премьера, как говорит Бабиш-младший, мужчина психиатра Дети Протопоповой насильно отвез его в аннексированный Россией Крым, поскольку отец хотел, чтобы сын "исчез". Хотя сам Андрей Бабиш говорит, что это все неправда и его дети – имеют психические расстройства. Все. Поэтому никаких свидетельств давать не могут.