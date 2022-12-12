Скандальная ведущая медведчуковского канала Панченко приехала в оккупированный Донецк
Журналистка с медведчуковского канала Диана Панченко приехала в оккупированный Донецк. При этом еще добавила, что, мол, "она там, где должна быть". Похоже, имеется в виду возле оккупантов.
Так, Панченко опубликовала фото из Донецка в своих соцсетях. 24 канал. Конечно, медийница попала под шквал критики.
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"Должна там быть"
Подписала фотографию ведущая по методикам кремлевской пропаганды, мол, 8 лет ей задавали "справедливые" вопросы, "почему она не приедет на Донбасс". Панченко только не уточнила, кто задавал такие вопросы. Очевидно, что граждане государства-агрессоры.
Я в Донбассе. Там, где должно быть,
– написала ведущая.
Более того, впоследствии Панченко обещает обнародовать еще и "подробности". Однако не сказала, собирается ли возвращаться на подконтрольную Украине территорию.
Кто такая Диана Панченко
Телеведущая работала на пророссийском телеканале NewsOne, принадлежавшем соратнику Медведчука Тарасу Козаку. После введения санкций в отношении NewsOne, ZIK и 112 Панченко перешла на Первый независимый, который создали те же медведчуковские журналисты.
- Панченко неоднократно отмечалась, озвучивая нарративы российской пропаганды. В ее высказываниях еще с 2014 звучало оправдание российской агрессии против Украины. К примеру, в одном из своих интервью она сказала, мол, "украинцы и россияне – братские народы".
- В 2021 году телеведущая распространяла тезисы, якобы у украинцев "унижают из-за запрета русского языка".
- В апреле 2022 года Нацагентство по предотвращению коррупции совместно с движением "Честно" включили Панченко в список госпредателей.