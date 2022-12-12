Скандальная ведущая медведчуковского канала Панченко приехала в оккупированный Донецк

Журналистка с медведчуковского канала Диана Панченко приехала в оккупированный Донецк. При этом еще добавила, что, мол, "она там, где должна быть". Похоже, имеется в виду возле оккупантов.

Так, Панченко опубликовала фото из Донецка в своих соцсетях. 24 канал. Конечно, медийница попала под шквал критики.

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"Должна там быть"

Подписала фотографию ведущая по методикам кремлевской пропаганды, мол, 8 лет ей задавали "справедливые" вопросы, "почему она не приедет на Донбасс". Панченко только не уточнила, кто задавал такие вопросы. Очевидно, что граждане государства-агрессоры.

Я в Донбассе. Там, где должно быть,

– написала ведущая.

Более того, впоследствии Панченко обещает обнародовать еще и "подробности". Однако не сказала, собирается ли возвращаться на подконтрольную Украине территорию.

Кто такая Диана Панченко

Телеведущая работала на пророссийском телеканале NewsOne, принадлежавшем соратнику Медведчука Тарасу Козаку. После введения санкций в отношении NewsOne, ZIK и 112 Панченко перешла на Первый независимый, который создали те же медведчуковские журналисты.