Скандальное решение Кремля: США призвали Россию не блокировать миссию ОБСЕ

В Госдепе США призвали Россию продлить действие миссии наблюдателей ОБСЕ на границе с Украиной. Речь идет о российских контрольно-пропускных пунктах "Гуково" и "Донецк".

США выразили глубокую озабоченность по поводу решения России. Заверили также, что миссия наблюдателей ОБСЕ играет важную роль.

Обратите внимание Россия не хочет наблюдателей ОБСЕ на границе, потому что готовит на Донбассе новые провокации, – Фейгин

В частности, ОБСЕ обеспечивает прозрачность передвижения людей и товаров между Украиной, Россией и оккупированными территориями.

Мы продолжаем призывать Россию разрешить продление мандата миссии, прекратить агрессию против Украины и способствовать мирному урегулированию конфликта,

– заверили в Госдепе США.

Россия отказалась от ОБСЕ: что известно

Россия в начале сентября заявила, что в дальнейшем не будет поддерживать пребывание миссии ОБСЕ на границе с оккупированным Донбассом.

Речь идет именно о 2 контрольно-пропускных пунктах: "Гуково" и "Донецк". Они размещены напротив украинских "Изварино" и "Червонопартизанск".

Мандат СММ потеряет силу после 30 сентября. С тех пор его уже не будут продолжать.

Украина раскритиковала решение и считает, что таким образом Россия хочет эскалации на Донбассе.

Миссия ОБСЕ находится на блок-постах "Донецк" и "Гуково" с 29 июля 2014 года. Она сообщала о ситуации на блок-постах.