"Франция начинает и проигрывает": реакция французов на идею Макрона о "гарантиях безопасности" для России

Эммануэль Макрон заявил о необходимости гарантий безопасности для России. Однако такое заявление не стало шоком для французского общества.

Об этом 24 каналу рассказал обозреватель из Франции Максим Соколов. По его словам, заявление Макрона о том, что России нужны гарантии безопасности, не были топ-новостью во Франции.

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Жители страны отреагировали на это заявление достаточно спокойно.

"Французы уже привыкли, что Макрон иногда заявляет что-нибудь противоречивое по поводу позиции Франции на международной арене", – отметил обозреватель.

Во французской прессе раскритиковали Макрона

Впрочем, в отличие от предыдущих высказываний французского лидера, обычно подававшихся в нейтральном тоне, новое заявление Макрона вызвало волну критики во французских медиа.

Многие французские издания и телеканалы цитировали высказывания европейских политиков, в частности из стран Балтии, Польши, относительно недовольства такой позицией Макрона. Заявление президента Франции назвали порождающим недоразумение в Европе,

– рассказал Соколов.

Как отметил обозреватель, настроения во французских медиа можно проследить по нескольким заголовкам.

"Франция начинает и проигрывает". По словам Соколова, такое название публикации сразу говорит о том, что высказывание Макрона было не слишком удачным.

"Какая муха его укусила?". Как объяснил обозреватель, в этом случае французское издание процитировало американскую прессу.

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Что имел в виду лидер Франции

Соколов отметил, что Эммануэль Макрон говорил о гарантиях безопасности для России в широком контексте.

Речь шла не только о войне в Украине, но и о коллективной безопасности в регионе в целом. К тому же Макрон отметил, что это будут гарантии безопасности для России, когда она вернется за стол переговоров,

– сказал обозреватель.

Он добавил, что эта часть фразы иногда вырезается. А это важно для того, чтобы понимать общий контекст.

Скандальные заявления Макрона: кратко