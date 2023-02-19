"Брат брата не насилует": Венгрия оказалась скрытым врагом Украины

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что "конфликт" в Украине – это не война между армиями добра и зла. Этим заявлением Будапешт окончательно показал, на чьей он стороне.

"В Украине воюют два братских славянских народа, и это точно не война добра со злом". Именно такие откровенно низменные заявления прозвучали из уст венгерского премьера Виктора Орбана, у которого было традиционное часовое обращение к своим согражданам.

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Венграм будет очень стыдно

Половину своей речи Орбан посвятил войне в Украине. Причем много времени он потратил на оправдание, почему Венгрия в этой войне занимает именно такую позицию.

Я совершенно уверен, что в будущем венграм за это будет очень и очень стыдно. Так же, как им было стыдно после Второй мировой войны, в которой венгры были на стороне гитлеровской Германии.

Сейчас история в какой-то степени повторяется. Если тогда венгры были на стороне гитлеровских фашистов, сейчас они фактически на стороне путинских рашистов.

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Как Орбан оправдывает свою политику

Конечно, сам Орбан это отрицает. Политик говорит, что Венгрия уважает право Украины на самооборону. Но в то же время, по словам Орбана, для Будапешта на первом месте – именно собственные интересы. Поэтому, мол, Венгрия и дальше будет торговать с Россией.

Такие заявления из уст Орбана не стали для нас неожиданностью. Он продолжает демонстрировать пророссийскую политику.

Венгрия пытается блокировать европейские антироссийские санкции.

Будапешт отказывается не только помогать Украине оружием, но даже не хочет пропускать через свою территорию помощь от других стран.

Орбан объясняет это тем, что для Венгрии это очень рискованно, ведь их друзья-россияне могут нанести ракетный удар по той военной помощи. И если помощь будет в тот момент на территории Венгрии, то венгры могут пострадать.

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Исторический шанс, которым не воспользовалась Венгрия

Все это – только отмазки. Собственно, отмазками является все, что звучит из уст Орбана как объяснение, почему соседняя для Украины страна в этой войне выступает на стороне России. Однако насколько грустно осознавать, что наш европейский сосед оказался для нас фактически скрытым врагом.

Да, конечно, мы имеем с Венгрией споры, имеем между собой разногласия, исторически заложенные. Но ведь совершенно такие же споры и разногласия мы имели с поляками. Однако насколько все изменилось с началом российского вторжения. Для нас теперь нет лучших друзей, чем соседи – братья-поляки.

А вот с венграми история получилась кардинально другой. И от этого возникает дополнительное разочарование. Ведь был реальный исторический шанс оставить все наши разногласия в прошлом. С поляками так получилось, но с венграми, к сожалению, нет.

Венгрия выступает на стороне Зла

Можно долго анализировать речь Орбана, где он полчаса оправдывался, почему от Венгрии нет и не будет поддержки Украине. Можно буквально на каждое его предложение предлагать контраргументы.

Но меня больше всего затронули его слова о том, что, мол, нет в Украине войны между добром и злом, а есть война между братскими славянскими народами.

Господин Орбан, скажите, может, я чего-то не понимаю? Может быть, в вашем мире оно как-то иначе. Но в нашем мире брат брата не насилует, брат брата не пытает и не убивает. А если он такое делает – то этот брат или психически больной, или он и есть как раз олицетворением Зла в худшем его проявлении.

Поэтому, господин Орбан, у нас в Украине как раз идет сейчас война именно со Злом. С тем Злом, на чьей стороне вы сейчас выступаете. С тем Злом, из-за которого ваши потомки будут каяться перед нами, что вы снова – как и во времена Второй мировой – допустили катастрофическую ошибку, избрав не ту сторону.

Благодарность венграм, поддерживающим Украину

Отдельно хочу поблагодарить тех венгров, кто все это понимает, кто помогает Украине и украинцам. Большая благодарность тем, кто: