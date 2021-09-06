Скандального судью Аблова из ОАСК позволили силой привезти на заседание, – ВАКС

6 сентября 2021 , 18:14
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ВАКС

Заместитель председателя Окружного административного суда Киева Евгений Аблов не явился на заседание в Высший антикоррупционный суд. Поэтому позволили осуществить принудительный привод судьи на заседание.

Аблова подозревают в деле о захвате власти. ВАКС должен был избрать ему меру пресечения, но судья не пришел.

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Аблова доставят принудительно

Отметили, что Аблова должны доставить принудительно на заседание 15 сентября на 12:45.

В "Центре противодействия коррупции" отметили, что, по словам адвокатов Аблова, их клиент находится на больничном. Однако следственный судья не имел данных о тяжелой болезни судьи или о том, что он не может оставить медицинское учреждение.

Обратите внимание! В апреле 2021 года президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду неотложный законопроект о ликвидации ОАСК. С тех пор законопроект находится в парламенте без движения. Представитель президента в КСУ Федор Вениславский уверял, что в 2021 году за проект проголосуют.

Что этому предшествовало

  • Глава ОАСК Павел Вовк, его заместитель Евгений Аблов и Валерий Келеберда являются фигурантами производства по созданию преступной организации с целью захвата государственной власти.
  • По версии следствия, они хотели установить контроль над Высшей квалификационной комиссией судей, Высшим советом правосудия и создать искусственные препятствия в их работе.
Автор: Ольга Музика