Дело о "пленках Ермака": скандальному Леросу сообщили об очередном подозрении

Нардепу Гео Леросу 12 ноября сообщили о подозрении из-за невыполнения решения суда. Речь идет о деле с так называемыми "пленками Ермака".

Пресс-служба Государственного бюро расследования сообщила, что Киевский апелляционный суд признал информацию, которую распространял Лерос, неправдивой. Речь идет о данных, обнародованных на странице Лероса 29 марта 2020 года. В законную силу решение суда вступило еще 11 августа 2021 года.

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В ГБР подчеркнули, что Лерос ознакомился с решением суда, но не выполнил его. Хотя реальные возможности для этого имел.

По данным ГБР, после открытия уголовного производства, наложения двух денежных взысканий и неоднократного предупреждения об уголовной ответственности суд обратился в ГБР.

Теперь Леросу грозит до 3 лет лишения свободы.

Ермак против Лероса: главное о решении суда

Киевский апелляционный суд летом 2021 года удовлетворил иск Дениса Ермака – брата Андрея Ермака – против Лероса.

Говорилось о деле по "торговле должностями".

На своей странице Лерос опубликовал аудиозаписи, на которых Денис Ермак договаривается о назначении определенных лиц на государственные должности за деньги. Тогда Лерос написал, что "видео доказательства как Ермак через своего брата барыжит государственными должностями, внедряет свою программу в правоохранительные структуры и оборонку, ну и конечно заработок на государстве".

Киевский апелляционный суд отметил, что информация порочит честь, достоинство и деловую репутацию Ермака. Лероса обязали опровергнуть распространенную информацию. В частности нардеп должен был опубликовать на своей странице в фейсбуке такое обращение: "распространенная мной информация о том, что Денис Ермак на заказ или по другим причинам выполняет коррупционные деяния по "продаже" государственных должностей, является недостоверной и не соответствует действительности" .

. В то же время Лерос этого не сделал.

Накануне Леросу вручили другое подозрение

Леросу 11 ноября вручили подозрение из-за "грубого нарушения общественного порядка в сессионном зале Верховной Рады". Речь идет о неприличном жесте, который политик показал президенту Владимиру Зеленскому во время выступления в Раде.

Тогда Лерос назвал президента "предателем" и эмоционально подчеркнул, что "будет говорить правду, даже если против него будут "клепать" дела".