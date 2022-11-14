Шольц хотел бы видеть диктатора Путина на саммите G20

Совсем скоро состоится саммит Большой двадцатки, на котором не будет российского лидера. Олаф Шольц прокомментировал отказ Путина и сказал, чего боится глава государства-террористки.

В то время как Украина заявляет, что не будет участвовать в саммите G20, если там будет Путин, канцлер Германии говорит диаметрально обратное. В Берлине считают, что "было бы хорошо", если бы государство-оккупантка приняло участие во встрече лидеров стран мира.

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Путин боится критики, поэтому не едет на саммит

По словам Шольца, приезд Владимира Путина на встречу был бы чем-то неплохим. Однако российский диктатор опасается того, что его начнут критиковать.

Было бы хорошо (приезд Путина на G20 – 24 канал). Но тогда ему (Путину – 24 канал) пришлось бы столкнуться со всеми вопросами и критикой, которую сформулировали многие страны мира. Скорее всего, именно поэтому его там не будет,

– заявил немецкий канцлер.

Однако он также отметил, что отсутствие Путина на G20 не повлияет на ход обсуждения войны России против Украины. Мировое сообщество четко дало понять Кремлю, что война неприемлема и скоро закончится.

Что ответили в США на решение Путина

Советник США по нацбезопасности Джей Салливан отметил, что решение российского диктатора Путина, не присутствовать на саммите G20, говорит само за себя на фоне войны России против Украины.

Мы считаем, что на контрасте того, что президент Байден там, который показывает, что он готов засучить рукава и помочь решать проблемы, а Путин не там, говорит само за себя. И мне нечего добавить к этому,

– сказал он на брифинге.

Позиция Украины по этому вопросу

Отметим, что президент Украины Владимир Зеленский активно готовится к саммиту Большой двадцатки, который состоится в Индонезии 15 и 16 ноября. По словам главы нашего государства, Украина не будет участвовать в саммите, если туда поедет российский президент. Кроме того, Зеленский отметил, что на встрече лидеров мировых государств Украины ответит на все вопросы, которые беспокоят международное сообщество относительно войны.

Американское издание Bloomberg назвало несколько причин, почему президент России Владимир Путин отказался от участия в G20. В СМИ, в частности, пишут, что это позволит избежать Кремля прямых конфронтаций с Белым домом и лично Байденом, называвшим лидера России преступником.

Кроме того, по всей видимости, "авторитет" России на международной арене существенно подвесили поражения путинских солдат в Херсонской области. Отступление с правого берега Днепра позорно для "второй армии мира".

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