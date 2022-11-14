У той час, як Україна заявляє, що не буде брати участь у саміті G20, якщо там буде Путін, канцлер Німеччини говорить діаметрально протилежне. У Берліні вважають, що "було б добре", якби держава-окупантка взяла участь в зустрічі лідерів країн світу.

Читайте також Прем'єр Британії обіцяє "рознести" Путіна на G20: що там може відбутися

Путін боїться критики, тому не їде на саміт

За словами Шольца, приїзд Владіміра Путіна на зустріч було б чимось непоганим. Однак російський диктатор боїться того, що його почнуть критикувати.

Було б добре (приїзд Путіна на G20 – 24 канал). Але тоді йому (Путіну – 24 канал) довелося б зіткнутися з усіма питаннями та критикою, яку сформулювали багато країн світу. Швидше за все, саме тому його там не буде,

– заявив німецький канцлер.

Однак він також відзначив, що відсутність Путіна на G20 не вплине на перебіг обговорення війни Росії проти України. Світова спільнота чітко дала зрозуміти Кремлю, що війна є неприйнятою та має скоро закінчитися.

Що відповіли у США на рішення Путіна

Радник США з нацбезпеки Джей Салліван зазначив, що рішення російського диктатора Путіна, не бути присутнім на саміті G20, говорить саме за себе на тлі війни Росії проти України.

Ми вважаємо, що на контрасті того, що президент Байден там, який показує, що він готовий засучити рукави та допомогти розв'язувати проблеми, а Путін не там, каже сам за себе. І мені нема чого додати до цього,

– сказав він на брифінгу.

Позиція України щодо цього питання

Зазначмо, що президент України Володимир Зеленський активно готується до саміту Великої двадцятки, що цьогоріч відбудеться в Індонезії 15 та 16 листопада. За словами глави нашої держави, Україна не братиме участі в саміті якщо туди поїде російський президент. Окрім того, Зеленський зазначив що на зустрічі лідерів світових держав України відповісти на всі питання, що турбують міжнародну спільноту щодо війни.

Американське видання Bloomberg назвало декілька причин того, чому президент Росії Владімір Путін відмовився від участі у G20. У ЗМІ, зокрема, пишуть, що це дозволить уникнути Кремлю прямих конфронтацій з Білим домом та особисто Байденом, який називав лідера Росії злочинцем.

Окрім того, вочевидь, "авторитет" Росії на міжнародній арені суттєво підважили поразки путінських солдатів на Херсонщині. Відступ з правого берега Дніпра є ганебним для "другої армії світу".

Варте уваги – глава МЗС Росії візьме участь в саміті країн Великої двадцятки: дивіться відео