У Кремля осталась последняя "хотелка", которую он проталкивает через Маска

Маск продолжает заниматься пропагандой в интересах Кремля, пугая страшной ядерной войной в случае возвращения ВСУ в Крым.

Почему разболтался Маск

Собственно, и все равно, но интересно другое. Устами Маска Кремль "торгуется" исключительно за Крым. Мол, если ВСУ зайдут туда, то тогда точно – "ядерный пепел".

Достойно внимания Россия всегда будет пытаться убить нас всех – у Украины есть только один шанс выжить

Выводы.

1. В Кремле понимают, что заход ВСУ в Крым – это реальность ближайшей перспективы.

2. Все остальные "завоевания Путина" Кремль уже "сдал" и хочет держаться зубами только за Крым.

3. Поэтому направляют "специально обученных Масков", чтобы продвигали эти идеи на Запад.

Вывод? Работаем дальше.

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