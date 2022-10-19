У Кремля осталась последняя "хотелка", которую он проталкивает через Маска
19 октября 2022 , 16:03Читати новину українською
Источник:фейсбук Петра Олещука
Маск продолжает заниматься пропагандой в интересах Кремля, пугая страшной ядерной войной в случае возвращения ВСУ в Крым.
Почему разболтался МаскСобственно, и все равно, но интересно другое. Устами Маска Кремль "торгуется" исключительно за Крым. Мол, если ВСУ зайдут туда, то тогда точно – "ядерный пепел".
Достойно внимания Россия всегда будет пытаться убить нас всех – у Украины есть только один шанс выжить
Выводы.
1. В Кремле понимают, что заход ВСУ в Крым – это реальность ближайшей перспективы.
2. Все остальные "завоевания Путина" Кремль уже "сдал" и хочет держаться зубами только за Крым.
3. Поэтому направляют "специально обученных Масков", чтобы продвигали эти идеи на Запад.
Вывод? Работаем дальше.
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