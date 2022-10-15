Несмотря на возможности Маска, Украина все еще сильнее его в политической плоскости. Об этом 24 каналу рассказал политолог Николай Давидюк.

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"Капитализация" влияния

Эксперт убежден, что Илон Маск на сегодняшний день ведет свою политическую игру, чтобы трансформировать свое медийное влияние в политическое.

Маск пытается "капитализировать" свое медийное влияние. В то же время Украина сильнее чем Маск в политической плоскости, как и в широких массах аудитории. Мы не должны это доказывать, наоборот – нужно найти "хорошую сделку", надо договориться, чтобы он играл на нашей стороне,

– объяснил обозреватель.

По его словам, по этой причине Украине нужно "мириться и дружить" с основателем компаний Tesla и SpaceX.

"У нас сейчас время – не разбрасываться друзьями, а собирать их. Маск был нормальным другом, пока не начал общаться с Путиным. Поэтому нужно перерезать ему телефонную линию с ним и перетаскивать на нашу сторону. Украине очень важно не ссориться с Маском, а найти "хорошую договоренность", – добавил политолог.

Он указал, что если Маск "продался за космические технологии" Москве, то Украина могла бы предложить ему "суперпроект на "Южном" в Днепре".

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Маск идет в политику

Давидюк отметил, что миллиардер пытается "хайповать" на теме Украины.

Он полез в геополитику, в которой ничего не разбирается. Также он идет в политику. Маск на 100 процентов хочет стать следующим президентом США. Но если Маск будет бить Трампа с помощью Путина в республиканской партии, то не выиграет республиканская партия, а проиграют США,

– рассказал эксперт.

По его мнению, то, что Маск захотел стать президентом, было понятно, когда он подал заявку, чтобы купить Twitter.

"Он понял ошибки Трампа, поскольку тот создал аккаунт, а Маск хочет купить весь Twitter, чтобы его там не заблокировали. Потому что это политика", – резюмировал Давидюк.

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