Несмотря на возможности Маска, Украина все еще сильнее его в политической плоскости. Об этом 24 каналу рассказал политолог Николай Давидюк.
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"Капитализация" влияния
Эксперт убежден, что Илон Маск на сегодняшний день ведет свою политическую игру, чтобы трансформировать свое медийное влияние в политическое.
Маск пытается "капитализировать" свое медийное влияние. В то же время Украина сильнее чем Маск в политической плоскости, как и в широких массах аудитории. Мы не должны это доказывать, наоборот – нужно найти "хорошую сделку", надо договориться, чтобы он играл на нашей стороне,
– объяснил обозреватель.
По его словам, по этой причине Украине нужно "мириться и дружить" с основателем компаний Tesla и SpaceX.
"У нас сейчас время – не разбрасываться друзьями, а собирать их. Маск был нормальным другом, пока не начал общаться с Путиным. Поэтому нужно перерезать ему телефонную линию с ним и перетаскивать на нашу сторону. Украине очень важно не ссориться с Маском, а найти "хорошую договоренность", – добавил политолог.
Он указал, что если Маск "продался за космические технологии" Москве, то Украина могла бы предложить ему "суперпроект на "Южном" в Днепре".
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Маск идет в политику
Давидюк отметил, что миллиардер пытается "хайповать" на теме Украины.
Он полез в геополитику, в которой ничего не разбирается. Также он идет в политику. Маск на 100 процентов хочет стать следующим президентом США. Но если Маск будет бить Трампа с помощью Путина в республиканской партии, то не выиграет республиканская партия, а проиграют США,
– рассказал эксперт.
По его мнению, то, что Маск захотел стать президентом, было понятно, когда он подал заявку, чтобы купить Twitter.
"Он понял ошибки Трампа, поскольку тот создал аккаунт, а Маск хочет купить весь Twitter, чтобы его там не заблокировали. Потому что это политика", – резюмировал Давидюк.
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Скандальные заявления Маска: что известно
- Недавно Илон Маск отметился возмутительными заявлениями , предложив "формулу мира", которая совсем не подошла украинцам.
- Это вызвало бурную реакцию и у обычных пользователей сети, и у политиков Украины и мира. Они предлагали ему более логичные варианты достижения мира.
- В Офисе Президента Украины сразу отреагировали на "формулу мира" от Маска. Глава ОП Андрей Ермак призвал украинцев направить свою энергию не на это сообщение, а на донаты для ВСУ. В ответ на заявление Маска украинцы собрали 63 100 долларов на учебник по истории Украины для Маска.
- Политолог Ян Бреммер настаивает, что Илон Маск все-таки общался с Владимиром Путиным перед скандальными публикациями в твиттере об Украине. Ранее миллиардер и основатель компаний SpaceX и Tesla это решительно опроверг.
- Также стало известно, что Маск находится под федеральным расследованием США. Дело касается компании Twitter, которую богач собирался приобрести за 44 миллиарда долларов, однако сорвал сделку.
- Компания SpaceX Илона Маска отказалась финансировать Starlink для Украины. В то же время основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск оскандалился заявлениями о войне в Украине. Однако решение SpaceX и заявления Маска не следует связывать.
- Недавно Маск заявил, что Россия активно пытается "убить" единую систему связи Starlink, которая работает на украинском фронте.
- Впоследствии Илон Маск продолжил писать странные твиты. В частности, он заявил, что Россия может уничтожить США и Европу менее чем за 30 минут, если применит ядерное оружие и наоборот.