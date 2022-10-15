Попри можливості Маска, Україна все ще сильніша за нього у політичній площині. Про це 24 каналу розповів політолог Микола Давидюк.

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"Капіталізація" впливу

Експерт переконаний, що Ілон Маск на сьогодні веде свою політичну гру, щоб трансформувати свій медійний вплив у політичний.

Маск намагається "капіталізувати" свій медійний вплив. Водночас Україна сильніша за Маска у політичній площині, як і у широких масах аудиторії. Ми не повинні це доводити, навпаки – треба знайти "хорошу угоду", треба домовитися, щоб він грав на нашій стороні,

– пояснив оглядач.

За його словами, з цієї причини Україні треба "миритися та дружити" з засновником компаній Tesla та SpaceX.

"У нас зараз час – не розкидатись друзями, а збирати їх. Маск був нормальним другом, поки не почав спілкуватися з Путіним. Тому потрібно перерізати йому телефонну лінію з ним й перетягувати на нашу сторону. Україні дуже важливо не сваритися з Маском, а знайти "хорошу домовленість", – додав політолог.

Він вказав, що якщо Маск "продався за космічні технології" Москві, то Україна могла б запропонувати йому "суперпроєкт на "Південному" в Дніпрі".

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Маск йде в політику

Давидюк зазначив, що мільярдер намагається "хайпувати" на темі Україні.

Він поліз у геополітику, в якій він нічого не розбирається. Також він йде в політику. Маск на 100 відсотків хоче бути наступним президентом США. Але якщо Маск битиме Трампа за допомогою Путіна у республіканській партії, то не виграє республіканська партія, а програють США,

– розповів експерт.

На його думку, те, що Маск захотів стати президентом, було зрозуміло, коли він подав заявку, щоб купити Twitter.

"Він зрозумів помилки Трампа, позаяк той створив акаунт, а Маск хоче купити весь Twitter, щоб його там не заблокували. Тому що це політика", – резюмував Давидюк

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