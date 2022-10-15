Попри можливості Маска, Україна все ще сильніша за нього у політичній площині. Про це 24 каналу розповів політолог Микола Давидюк.
Зверніть увагу Якщо його раніше не арештують: Шейтельман прогнозує після війни великий скандал з Маском
"Капіталізація" впливу
Експерт переконаний, що Ілон Маск на сьогодні веде свою політичну гру, щоб трансформувати свій медійний вплив у політичний.
Маск намагається "капіталізувати" свій медійний вплив. Водночас Україна сильніша за Маска у політичній площині, як і у широких масах аудиторії. Ми не повинні це доводити, навпаки – треба знайти "хорошу угоду", треба домовитися, щоб він грав на нашій стороні,
– пояснив оглядач.
За його словами, з цієї причини Україні треба "миритися та дружити" з засновником компаній Tesla та SpaceX.
"У нас зараз час – не розкидатись друзями, а збирати їх. Маск був нормальним другом, поки не почав спілкуватися з Путіним. Тому потрібно перерізати йому телефонну лінію з ним й перетягувати на нашу сторону. Україні дуже важливо не сваритися з Маском, а знайти "хорошу домовленість", – додав політолог.
Він вказав, що якщо Маск "продався за космічні технології" Москві, то Україна могла б запропонувати йому "суперпроєкт на "Південному" в Дніпрі".
Що Україна може зробити зі скандальними заявами Маска: дивіться відео
Маск йде в політику
Давидюк зазначив, що мільярдер намагається "хайпувати" на темі Україні.
Він поліз у геополітику, в якій він нічого не розбирається. Також він йде в політику. Маск на 100 відсотків хоче бути наступним президентом США. Але якщо Маск битиме Трампа за допомогою Путіна у республіканській партії, то не виграє республіканська партія, а програють США,
– розповів експерт.
На його думку, те, що Маск захотів стати президентом, було зрозуміло, коли він подав заявку, щоб купити Twitter.
"Він зрозумів помилки Трампа, позаяк той створив акаунт, а Маск хоче купити весь Twitter, щоб його там не заблокували. Тому що це політика", – резюмував Давидюк
Читайте також Чорт із ним, – Ілон Маск заявив, що продовжить фінансувати Starlink в Україні
Вас також може зацікавити – після війни Ілон Маск може вляпатися у величезний скандал: дивіться відео
Скандальні заяви Маска: що відомо
- Нещодавно Ілон Маск відзначився обурливими заявами, запропонувавши "формулу миру", яка зовсім не підійшла українцям.
- Це викликало бурхливу реакцію й у звичайних користувачів мережі, і у політиків України та світу. Вони пропонували йому значно логічніші варіанти досягнення миру.
- В Офісі Президента України одразу ж відреагували на "формулу миру" від Маска. Глава ОП Андрій Єрмак закликав українців направити свою енергію не на цей допис, а на донати для ЗСУ. У відповідь на заяву Маска українці назбирали 63 100 доларів на підручник з історії України для Маска.
- Політолог Ян Бреммер наполягає, що Ілон Маск таки спілкувався з Владіміром Путіним перед скандальними публікаціями у твіттері про Україну. Раніше мільярдер та засновник компаній SpaceX і Tesla це рішуче спростував.
- Також стало відомо, що Маск перебуває під федеральним розслідуванням США. Справа стосується компанії Twitter, яку багатій збирався придбати за 44 мільярди доларів, проте зірвав угоду.
- Компанія Ілона Маска SpaceX, ймовірно, відмовилася надавати Україні безплатні послуги Starlink через слова українського дипломата Андрія Мельника. Колишній посол України в Німеччині нещодавно жорстко відреагував на дописи Маска у твіттері.
- Нещодавно Маск заявив, що Росія активно намагається "вбити" єдину систему зв'язку Starlink, що працює на українському фронті.
- Згодом Ілон Маск продовжив писати дивні твіти. Зокрема, він заявив, що Росія може знищити США і Європу менше ніж за 30 хвилин, якщо застосує ядерну зброю і навпаки.