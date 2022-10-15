Після війни скандал навколо заяв Маска може вийти на новий рівень. Про це 24 каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман.
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Експерт зазначив, що американський мільярдер Ілон Маск міг вплутатися в "дуже небезпечну гру" з Росією.
Я підозрюю, що після війни, коли "туман" розсіється, на нас чекає величезний скандал за участі Маска, якщо його раніше не арештує ФБР. Це також можливо. Він реально міг опинитися у скрутній ситуації, і йому могли погрожувати з Кремля,
– вказав аналітик.
Водночас він не виключає, що мільярдер міг погодитися стати російським шпигуном "заради грошей".
"Це моя версія, яку я висловив ще після першого його твіту. Після цього все, що відбувалося – лише підтверджувало мою версію. Тому що росіяни могли дати йому якісь таємні інвестиції, наприклад – десятки мільярдів доларів, яких він не мав на купівлю Twitter", – пояснив політтехнолог.
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За його словами, лише "Росія, Путін і його банди" мають гроші, які можна використати "таким таємним чином".
"У кар'єрі Маска є кілька моментів, коли він отримував інвестиції невідомого походження і про це багато хто говорить. Очевидно, він міг повертати "борг" Росії у вигляді цих твітів, які могли диктувати прямо з офісу Путіна. Тим паче, що в деяких з них неправильно перекладені слова", – додав оглядач.
На його думку, те, що Маск заперечив факт нещодавньої розмови з Путіним, а згодом ситуацію прокоментував прессекретар Путіна Дмітрій Пєсков, означає, що "немає диму без вогню".
"Потім з'ясовується, що проти нього є розслідування щодо фінансування угоди з Twitter – про це пише ВВС, а не Путін або Пєсков. Тому історія дуже "похмура". Зараз, можливо, він не виконав якісь зобов'язання. Росіяни могли просто погрожували збити супутники Starlink і через це вимагали публікувати ці ідіотські твіти", – переконаний Шейтельман.
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Скандальні заяви Маска: що відомо
- Нещодавно Ілон Маск відзначився обурливими заявами, запропонувавши "формулу миру", яка зовсім не підійшла українцям.
- Це викликало бурхливу реакцію й у звичайних користувачів мережі, і у політиків України та світу. Вони пропонували йому значно логічніші варіанти досягнення миру.
- В Офісі Президента України одразу ж відреагували на "формулу миру" від Маска. Глава ОП Андрій Єрмак закликав українців направити свою енергію не на цей допис, а на донати для ЗСУ. У відповідь на заяву Маска українці назбирали 63 100 доларів на підручник з історії України для Маска.
- Політолог Ян Бреммер наполягає, що Ілон Маск таки спілкувався з Владіміром Путіним перед скандальними публікаціями у твіттері про Україну. Раніше мільярдер та засновник компаній SpaceX і Tesla це рішуче спростував.
- Також стало відомо, що Маск перебуває під федеральним розслідуванням США. Справа стосується компанії Twitter, яку багатій збирався придбати за 44 мільярди доларів, проте зірвав угоду.
- Компанія Ілона Маска SpaceX, ймовірно, відмовилася надавати Україні безплатні послуги Starlink через слова українського дипломата Андрія Мельника. Колишній посол України в Німеччині нещодавно жорстко відреагував на дописи Маска у твіттері.
- Нещодавно Маск заявив, що Росія активно намагається "вбити" єдину систему зв'язку Starlink, що працює на українському фронті.
- Згодом Ілон Маск продовжив писати дивні твіти. Зокрема, він заявив, що Росія може знищити США і Європу менше ніж за 30 хвилин, якщо застосує ядерну зброю і навпаки.