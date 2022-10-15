Після війни скандал навколо заяв Маска може вийти на новий рівень. Про це 24 каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман.

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Експерт зазначив, що американський мільярдер Ілон Маск міг вплутатися в "дуже небезпечну гру" з Росією.

Я підозрюю, що після війни, коли "туман" розсіється, на нас чекає величезний скандал за участі Маска, якщо його раніше не арештує ФБР. Це також можливо. Він реально міг опинитися у скрутній ситуації, і йому могли погрожувати з Кремля,

– вказав аналітик.

Водночас він не виключає, що мільярдер міг погодитися стати російським шпигуном "заради грошей".

"Це моя версія, яку я висловив ще після першого його твіту. Після цього все, що відбувалося – лише підтверджувало мою версію. Тому що росіяни могли дати йому якісь таємні інвестиції, наприклад – десятки мільярдів доларів, яких він не мав на купівлю Twitter", – пояснив політтехнолог.

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За його словами, лише "Росія, Путін і його банди" мають гроші, які можна використати "таким таємним чином".

"У кар'єрі Маска є кілька моментів, коли він отримував інвестиції невідомого походження і про це багато хто говорить. Очевидно, він міг повертати "борг" Росії у вигляді цих твітів, які могли диктувати прямо з офісу Путіна. Тим паче, що в деяких з них неправильно перекладені слова", – додав оглядач.

На його думку, те, що Маск заперечив факт нещодавньої розмови з Путіним, а згодом ситуацію прокоментував прессекретар Путіна Дмітрій Пєсков, означає, що "немає диму без вогню".

"Потім з'ясовується, що проти нього є розслідування щодо фінансування угоди з Twitter – про це пише ВВС, а не Путін або Пєсков. Тому історія дуже "похмура". Зараз, можливо, він не виконав якісь зобов'язання. Росіяни могли просто погрожували збити супутники Starlink і через це вимагали публікувати ці ідіотські твіти", – переконаний Шейтельман.

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