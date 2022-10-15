После войны скандал вокруг заявлений Маска может выйти на новый уровень. Об этом 24 каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман.

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Эксперт отметил, что американский миллиардер Илон Маск мог ввязаться в "очень опасную игру" с Россией.

Я подозреваю, что после войны, когда "туман" рассеется, нас ждет огромный скандал с участием Маска, если его раньше не арестует ФБР. Это тоже возможно. Он реально мог оказаться в затруднительной ситуации, и ему могли угрожать из Кремля,

– указал аналитик.

В то же время, он не исключает, что миллиардер мог согласиться стать российским шпионом "ради денег".

"Это моя версия, которую я высказал еще после первого его твита. После этого все, что происходило – лишь подтверждало мою версию. Потому что россияне могли дать ему какие-то тайные инвестиции, например – десятки миллиардов долларов, которых у него не было на покупку Twitter" , – объяснил политтехнолог.

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По его словам, только "Россия, Путин и его банды" имеют деньги, которые можно использовать "таким тайным образом".

"В карьере Маска есть несколько моментов, когда он получал инвестиции неизвестного происхождения и об этом многие говорят. Очевидно, он мог возвращать "долг" России в виде этих твитов, которые могли диктовать прямо из офиса Путина. Тем более, что в некоторых из них неправильно переведены слова", – добавил обозреватель.

По его мнению, то, что Маск опроверг факт недавнего разговора с Путиным, а впоследствии ситуацию прокомментировал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, означает, что "нет дыма без огня".

"Потом выясняется, что против него есть расследование по финансированию соглашения с Twitter – об этом пишет BBC, а не Путин или Песков. Поэтому история очень "мрачная". Сейчас, возможно, он не выполнил какие-либо обязательства. Россияне могли просто угрожали сбить спутники Starlink и поэтому требовали публиковать эти идиотские твиты", – убежден Шейтельман.

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