После войны скандал вокруг заявлений Маска может выйти на новый уровень. Об этом 24 каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман.
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Эксперт отметил, что американский миллиардер Илон Маск мог ввязаться в "очень опасную игру" с Россией.
Я подозреваю, что после войны, когда "туман" рассеется, нас ждет огромный скандал с участием Маска, если его раньше не арестует ФБР. Это тоже возможно. Он реально мог оказаться в затруднительной ситуации, и ему могли угрожать из Кремля,
– указал аналитик.
В то же время, он не исключает, что миллиардер мог согласиться стать российским шпионом "ради денег".
"Это моя версия, которую я высказал еще после первого его твита. После этого все, что происходило – лишь подтверждало мою версию. Потому что россияне могли дать ему какие-то тайные инвестиции, например – десятки миллиардов долларов, которых у него не было на покупку Twitter" , – объяснил политтехнолог.
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По его словам, только "Россия, Путин и его банды" имеют деньги, которые можно использовать "таким тайным образом".
"В карьере Маска есть несколько моментов, когда он получал инвестиции неизвестного происхождения и об этом многие говорят. Очевидно, он мог возвращать "долг" России в виде этих твитов, которые могли диктовать прямо из офиса Путина. Тем более, что в некоторых из них неправильно переведены слова", – добавил обозреватель.
По его мнению, то, что Маск опроверг факт недавнего разговора с Путиным, а впоследствии ситуацию прокомментировал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, означает, что "нет дыма без огня".
"Потом выясняется, что против него есть расследование по финансированию соглашения с Twitter – об этом пишет BBC, а не Путин или Песков. Поэтому история очень "мрачная". Сейчас, возможно, он не выполнил какие-либо обязательства. Россияне могли просто угрожали сбить спутники Starlink и поэтому требовали публиковать эти идиотские твиты", – убежден Шейтельман.
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Скандальные заявления Маска: что известно
- Недавно Илон Маск отметился возмутительными заявлениями, предложив "формулу мира", которая совсем не подошла украинцам.
- Это вызвало бурную реакцию и у обычных пользователей сети и у политиков Украины и мира. Они предлагали ему более логичные варианты достижения мира.
- В Офисе Президента Украины сразу отреагировали на "формулу мира" от Маска. Глава ОП Андрей Ермак призвал украинцев направить свою энергию не на это сообщение, а на донаты для ВСУ. В ответ на заявление Маска украинцы собрали 63 100 долларов на учебник по истории Украины для Маска.
- Политолог Ян Бреммер настаивает, что Илон Маск таки общался с Владимиром Путиным перед скандальными публикациями в твиттере об Украине. Ранее миллиардер и основатель компаний SpaceX и Tesla это решительно опроверг.
- Также стало известно, что Маск находится под федеральным расследованием США. Дело касается компании Twitter, которую богач собирался приобрести за 44 миллиарда долларов, однако сорвал сделку.
- Компания Илона Маска SpaceX, вероятно, отказалась предоставлять Украине бесплатные услуги Starlink из-за слов украинского дипломата Андрея Мельника. Бывший посол Украины в Германии недавно жестко отреагировал на сообщения Маска в твиттере.
- Недавно Маск заявил, что Россия активно пытается "убить" единую систему связи Starlink, работающую на украинском фронте.
- Впоследствии Илон Маск продолжил писать странные твиты. В частности, он заявил, что Россия может уничтожить США и Европу менее чем за 30 минут, если применит ядерное оружие и наоборот.