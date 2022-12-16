Это одновременно понты и истерика, – политолог о новых угрозах Медведева

Россия периодически устраивает массированные ракетные атаки по украинским городам. Однако это все, на что она способна, а заявления Дмитрия Медведева о новых угрозах для Украины просто истерика.

Об этом в эфире 24 канала сообщил политолог и социолог из Германии Игорь Эйдман. Он убежден, что Медведев просто хочет утвердить свой авторитет как жестокого политика.

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Эйдман называет заявления Медведева в то же время "бандитско-кгбисскими понтами, попыткой запугать и истерикой отчаяния".

Все, что могли – сделали

Все методы, кроме ядерного оружия, оккупанты уже применили, все цели, которые могли поразить – поражают каждый день, отметил Эйдман.

Ничего нового, ничего более сильного и никакого запасного хода в кармане у них нет,

– убежден аналитик.

По словам Эйдмана, только "наивные дураки, российские фашисты" в социальных сетях постоянно поднимают вопрос: "Почему мы то не разбомбили или там не ударили?". На самом деле, сказал Эйдман, они уже ударили, куда только могли и имели ресурсы, на другое у них возможностей нет.

Как россияне выбирают цели

Эйдман подчеркивает, что не следует понимать выборочные удары россиян как гуманность или нечто подобное. Во-первых, они поражая опираясь на то, сколько ракет имеют. Во-вторых, сколько цели, на их взгляд, весят для войны

Он убежден, что каждый раз россияне пытаются "наскрестить эти ракеты" и они ничего не могут сделать, кроме того, что испортить жизнь мирных людей, а некоторых убить.

Это их предел, предел их возможностей и воображения,

– акцентировал спикер.

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Медведев хочет утвердиться

Самого Медведева Эйдман называет анекдотичным жалко выглядящим персонажем,который пытается все время "выпрыгнуть из штанов и своей отравленной слюной забрызгать окружение". Жалко выглядят его попытки показать, что он злее Путина, Патрушева, всех в той стране.

Когда тот был формальным президентом, элита воспринимала его как слабого, добавил Эйдман. Медведеву говорили, мол, тот прогнулся под Америку. И теперь он изо всех сил старается показать, что он не такой, как был раньше.

Медведев хочет показать, что он больше не либеральчик с потешавший всех айфончиком, в том числе западную публику, своей наивностью аборигена, впервые увидевшего железный нож. Теперь пытается доказать, что он самый главный фашист среди фашистов,

– резюмировал политолог.

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