Не понимаем логику Трампа, – в правительстве Франции прокомментировали заявления президента США

В последние дни Дональд Трамп сделал ряд противоречивых заявлений по Украине. Он решился на это, не консультируясь со своими европейскими союзниками.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters. В среду, 19 февраля, пресс-секретарь французского правительства Софи Прима рассказала о "разнообразных, противоречивых и часто непонятных комментариях" американского лидера.

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Франция не понимает Трампа

По словам представительницы ведомства, Франция не понимает, почему президент США предположил вину Владимира Зеленского в российском вторжении.

Мы не очень хорошо понимаем логику,

– сказала Примас.

Reuters напоминает, что Украина и ее европейские союзники были ошеломлены решением Вашингтона и Москвы провести мирные переговоры в Саудовской Аравии на этой неделе. Украина заявила, что не согласится на соглашение, навязанное ей без ее согласия, а европейские лидеры поддержали эту позицию.

К слову, политолог Олег Лесной в эфире 24 Канала отметил, что своими заявлениями и угрозами президент США давит на Европу, разрушая ее комфорт и стабильность. "Раньше Европа боялась Путина, а теперь – Трампа. Страх перед Путиным вызвал оцепенение, тогда как страх перед Трампом стал движущей силой", – говорит политолог.