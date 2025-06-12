Если это приблизит нас к окончанию войны, – Зеленский нормально воспринимает критику Трампа
- Владимир Зеленский адекватно воспринимает критику Дональда Трампа, если она будет способствовать окончанию войны в Украине.
- Зеленский отмечает важность санкций против России, чтобы стимулировать переговоры о прекращении войны.
- Украинский президент считает, что санкции вводили слишком медленно, что дало России возможность адаптироваться к войне.
Владимир Зеленский заявил, что он адекватно воспринимает критику президента США Дональда Трампа. По словам украинского лидера, это нормально, если она приблизит Украину к окончанию войны.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Владимира Зеленского для Bild.
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Что сказал Зеленский о восприятии критики от Трампа
Владимир Зеленский считает, что, несмотря на добрые слова президента США о российском диктаторе, Дональд Трамп разглядел Владимира Путина насквозь.
Президент Трамп видит, что российская сторона не совсем открыта и честна по войне. Я думаю, что Россия просто врет Трампу,
– сказал украинский лидер.
Зеленский признал, что американский президент неоднократно и резко критиковал не только Путина, а и его самого.
"Я вполне нормально восприму все (критику в свой адрес – 24 Канал), если это приблизит нас к завершению войны. Президент Трамп выбрал свою тактику. Я не хочу никого осуждать", – подчеркнул президент Украины.
В то же время глава государства остается непоколебимым в своем убеждении, что Путин понимает только силу, а Америка имеет ее.
Я очень надеюсь, что Америка это видит и понимает,
– подчеркнул Зеленский.
Украинский президент отмечает, что исторически для Трампа не может быть ничего важнее для него, чем восстановление мира в мире.
"Трамп должен ввести санкции, чтобы Путин сразу сказал: "Давайте поговорим о прекращении войны". Иначе не будет", – объяснил глава государства.
Он имеет в виду пакет санкций, которым Трамп угрожал России, но еще не ввел.
В то же время главной ошибкой санкций, по словам Владимира Зеленского, было то, что их вводили слишком медленно. Как пояснил украинский лидер, это дало Путину, его экономике и вооруженной промышленности шанс адаптироваться к войне.