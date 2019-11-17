Скандальные заявления Ткаченко и Сивохи: являются ли они официальной позицией СНБО

Недавние заявления советников секретаря СНБО Сергея Сивохи и Максима Ткаченко вызвали возмущение в обществе. Но являются ли они официальной позицией Совета национальной безопасности и обороны и насколько вообще эффективен этот орган – выясняли журналисты 24 канала.

О каках заявлениях идет речь

Накануне Ткаченко сказал в эфире "Донбасс.Реалии" о том, что "и на той стороне сейчас у власти все равно есть профессиональные люди". Заявил он это, говоря о ставленниках России на оккупированных территориях.

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Он также не исключает, что кто-то из них сможет остаться в команде новой власти. Другой же советник, Сергей Сивохо, рассказал, что у него есть на оккупированных территориях собственные информаторы.



Максим Ткаченко и Сергей Сивохо

Многие восприняли такие заявления чуть ли не как официальную позицию СНБО. Однако, это совсем не так. Во-первых, следует понимать, что такое СНБО, чем он занимается и вообще, насколько значим этот орган на данный момент.

Что следует знать об этом орган

Как объяснил политический эксперт Олег Рыбачук, авторитет СНБО и его решений – небольшой. Степень выполнения решений СНБО – еще меньше. Ответственность за невыполнение решений СНБО вообще никак не предусмотрена.

Что такое СНБОЭто коллективный совет при президенте, который тот созывает для решения вопросов безопасности и обороны страны. Его членами являются секретарь СНБО, руководитель офиса президента, председатель Верховной Рады, премьер-министр, главы силовых структур, а также министры иностранных дел и финансов.



Действующий состав СНБО

Президенты часто использовали СНБО, чтобы снять с себя единоличную ответственность. Ярким примером стало заседание Совета в феврале 2014 года. Тогда Александр Турчинов собрал Совет, результатом которого стало решение не оказывать сопротивления аннексии Крыма.

Классическая форма коллективной безответственности. "Я хотел, но меня не поддержали" – для президентов это форма, говоря высоким государственным тоном – отмазка,

– сказал Рыбачук.

С другой стороны, заместитель секретаря СНБО в 2007 – 2011 годах Сергей Парашин заверил, что Зеленский может использовать СНБО для давления на правительство, если то выйдет из-под его контроля.

Какую функцию в СНБО выполняют советники

Но не стоит путать СНБО и аппарат Совета, советниками в котором и являются Сивоха и Ткаченко. Аппарат работает на постоянной основе. Его задача – анализировать угрозы, доводить их до президента и предлагать варианты решений.

На данный момент секретарем аппарата является Алексей Данилов – в прошлом глава Луганска и Луганской области. Первым заместителем является генерал-полковник Михаил Коваль, заместителями – генерал полиции Сергей Демедюк и полковник Сергей Кривонос.

Состав советников секретарей аппарата не регулируется ни одним положением. Поэтому президент может ставить на эти должности кого-либо из своего окружения.

На сегодня, по мнению политолога Виктора Тарана, своими заявлениями советники проверяют реакцию общества на месседжи из Офиса президента.

Не думаю, что заявления Сивохо или Ткаченко будут иметь реальное воплощение. Они бросают различные месседжи, затем замеряют социальный срез – кто как поддержал. И там, где наибольшая поддержка, вот туда и бьют,

– предположил эксперт.

Поэтому СНБО остается коллективным органом решения безопасности решений, но окончательное решение – всегда за президентом.