Скандальні заяви Ткаченка та Сивохи: чи є вони офіційною позицією РНБО

Недавні заяви радників секретаря РНБО Сергія Сивохи та Максима Ткаченка викликали обурення у суспільстві. Та чи є вони офіційною позицією Ради національної безпеки та оборони і наскільки взагалі ефективним є цей орган – з'ясовували журналісти 24 каналу.

Про які заяви йдеться

Напередодні Ткаченко сказав у ефірі "Донбас.Реалії", що на "і на тому боці зараз при владі все одно є професійні люди". Заявив він це, говорячи про ставленників Росії на окупованих територіях.

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Він також не виключає, що хтось із них зможе залишитися в команді нової влади. Інший же радник, Сергій Сивохо, розповів, що має на окупованих територіях власних інформаторів.



Максим Ткаченко та Сергій Сивохо

Багато хто сприйняв такі заяви ледь не як офіційну позицію РНБО. Однак, це зовсім не так. По-перше, варто розуміти, що таке РНБО, чим вона займається і взагалі, наскільки значимий цей орган на сьогодні.

Що варто знати про цей орган

Як пояснив політичний експерт Олег Рибачук, авторитет РНБО та його рішень – невеликий. Ступінь виконання рішень РНБО – ще менша. А відповідальність за невиконання рішень РНБО взагалі ніяк не передбачена.

Що таке РНБОЦе колективна рада при президентові, яку той скликає для вирішення питань безпеки та оборони країни. ЇЇ членами є секретар РНБО, керівник офісу президента, голова Верховної Ради, прем'єр-міністр, голови силових структур, а також міністри закордонних справ та фінансів.





Чинний склад РБНО

Президенти часто використовували РНБО, аби зняти з себе одноосібну відповідальність. Яскравим прикладом стало засідання Ради у лютому 2014 року. На той час Олександр Турчинов зібрав Раду, результатом якої стало рішення не чинити опору анексії Криму.

Класична форма колективної безвідповідальності. "Я хотів, але мене не підтримали" – для президентів це форма, кажучи високим державним тоном – відмазка,

– зазначив Рибачук.

З іншого боку, заступник секретаря РНБО у 2007 – 2011 роках Сергій Парашин запевнив, що Зеленський може використовувати РНБО для тиску на уряд, якщо той вийде з під його контролю.

Яку функцію у РНБО виконують радники

Але не варто плутати РНБО та апарат Ради, радниками у якому і є Сивоха та Ткаченко. Апарат працює на постійній основі. Його завдання – аналізувати загрози, доводити їх до президента та пропонувати варіанти рішень.

Зараз секретарем апарату є Олексій Данілов – у минулому голова Луганська та Луганської області. Першим заступником є генерал-полковник Михайло Коваль, заступниками — генерал поліції Сергій Демедюк та полковник Сергій Кривонос.

Склад радників секретарів апарату не регулюється жодним положенням. Тому президент має можливість ставити на ці посади будь-кого з свого оточення.

На сьогодні, на думку політолога Віктора Тарана, своїми заявами радники перевіряють реакцію суспільства на меседжі з Офісу президента.

Не думаю, що заяви Сивохо чи Ткаченка будуть мати реальне втілення. Вони кидають різні меседжі, потім вимірюють соціальний зріз – хто як підтримав. І там, де найбільша підтримка, от туди і б'ють,

– припустив експерт.

Тож РНБО залишається колективним органом вирішення безпекових рішень, але остаточне рішення – завжди за президентом.