Скандальный нардеп Шевченко анонсировал фильм "Беларусь" с Лукашенко

Бывший представитель "Слуги народа" одиозный Евгений Шевченко создал собственный ютуб-канал. Он назвал его "Настоящий слуга народа" и выложил единственное видео – анонс фильма о Беларуси его глазами.

Скандальный Шевченко подчеркнул, что в фильме "красной линией проходит Украина". В фильме он снял также самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

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О чем фильм одиозного нардепа

Как говорится в 30-секундном ролике, полноценный фильм должен выйти 8 января. Видео начинается с того, что Лукашенко обещает Шевченко поддерживать его всегда и во всем.

На следующем кадре тот беззастенчиво спрашивает, когда пригласит его в Украину. При этом Шевченко амбициозно заявляет, что это произойдет, когда он будет президентом.

Также на видео Лукашенко цинично заявляет, что Украина также его.

Фильм с Лукашенко появился на канале нардепа: смотрите видео

Что известно о скандалах Шевченко