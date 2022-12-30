Сотни депутатов местных советов подписали обращение к президенту о вето на закон 5655, – АГУ
Источник:Ассоциация городов Украины
Обращение к Президенту Украины по поводу ветирования законопроекта №5655 о "градостроительной реформе" уже подписали сотни депутатов местных советов.
Об этом сообщает Ассоциация городов Украины (АМУ), отмечая, что обращение к Владимиру Зеленскому подписали депутаты 38 местных советов малых и крупных общин.
Читайте также Законопроект №5655 нарушит права землевладельцев и уничтожит достижения децентрализации, – АГУ
"Местные советы малых и крупных общин из большинства областей Украины обратились с соответствующими решениями к Президенту Украины о необходимости применения им вето к законопроекту 5655 для сохранения достижений реформы децентрализации. Сотни депутатов из 38 местных советов обращаются к президенту", – говорится в сообщении АГУ.
В частности, соответствующие обращения к президенту направили:
- 7 местных советов Киевской области,
- 5 – Сумской,
- 4 – Львовской,
- по 3 – Винницкой, Хмельницкой, Черниговской и другие.
В сообщении АГУ отмечается, что обоснование важности вето для реформы децентрализации и недопущения монополизации рынка строительства Ассоциация городов Украины предоставила в своем обращении к Президенту Украины.
"Вопреки авторам законопроекта, которые манипулируют исключительно лозунгами, органы местного самоуправления публично и в прямом эфире подтвердили 23 декабря 2022 года приведенные в своих обращениях аргументы к Президенту Украины постатейно, приводят конкретные статьи в проекте, которыми нарушаются права собственности граждан, передаются государственные полномочия контроля лицам, стимулируется незаконное строительство и уничтожаются результаты децентрализационной реформы", – отмечают в АГУ.
Как сообщалось, петиция на сайте Президента Украины по применению вето к законопроекту №5655 получила 42 090 голосов поддержки. Законопроект находится на подписи у Владимира Зеленского с 19 декабря.