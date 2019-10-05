Данилюк присутствовал во время телефонного разговора Трампа с Зеленским

Александр Данилюк присутствовал при скандальном телефонном разговоре президента США Дональда Трампа и Президента Украины Владимира Зеленского.

Однако детали разговора он рассказывать пока не намерен, об этом экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны сказал в эфире Радио НВ.

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Раскрытие подробностей Данилюк считает непрофессиональным.

Возможно (поделится – 24 канал)... Это разговор двух глав государств. И точно я не имею права это комментировать. Должно быть доверие в отношениях между руководителями. В частности, их командами,

– отметил он.

Данилюк также пояснил, что его увольнение здесь ни на что не влияет. Он отметил, что будет стараться делать все, чтобы отношения Украины и США оставались "добрыми".

"Даже если сейчас я не работаю в государственном институте, на "вольных хлебах" что называется, это совершенно не означает, что я сейчас буду раскрывать то, что важно для наших двусторонних отношений между Украиной и США... Я понимаю важность отношений с США, хороших отношений", – сказал Данилюк.

Бывший секретарь СНБО добавил, что сейчас в двусторонних отношениях Украины и США очень непростая ситуация и очень просто на этом сыграть.

Скандальный разговор Зеленского и Трампа – что об этом известно?

Во время телефонной беседы, которая состоялась 25 июля 2019 года, с украинским президентом Трамп якобы пообещал Зеленскому, что отношения между странами улучшатся, если Украина возобновит расследование по делу газовой компании Burisma. К этой компании причастен сын главного конкурента Трампа на президентских выборах Джо Байдена – Гантер.

25 сентября Белый дом обнародовал стенограмму разговора, состоявшегося двумя месяцами ранее. Полный текст (перевод 24 канала) – читайте здесь. Ее текст гласит: Трамп говорил Зеленскому, что "было бы хорошо", если бы тот изучил дело Байдена.

Владимир Зеленский заявил, что не собирается публиковать своей версии стенограммы разговора с американским лидером Дональдом Трампом.

Глава государства также прокомментировал дело Байдена, отметив, что Украина не будет проводить расследований по указаниям других стран.

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Впоследствии оба лидера возразили, что во время разговора оказывалось какое-либо давление. Однако из-за этого скандала в Палате представителей Конгресса объявлено начало формальной процедуры импичмента президента США.