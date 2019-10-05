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      Данилюк був присутній під час телефонної розмови Трампа із Зеленським

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      Данилюк заявив, що був присутній під час телефонної розмови Трампа з Зеленським
      Данилюк заявив, що був присутній під час телефонної розмови Трампа з Зеленським / 24 канал

      України Олександр Данилюк був присутній при скандальній телефонній розмові президента США Дональда Трампа і Президента України Володимира Зеленського.

      Однак деталі розмови він розповідати поки не має наміру, про це екссекретар Ради національної безпеки і оборони сказав в ефірі Радіо НВ.

      Нові деталі: Скандальна розмова Зеленського та Трампа: з’явився ще один важливий свідок

      Розкриття подробиць Данилюк вважає непрофесійним.

      Можливо (поділиться – 24 канал)… Це розмова двох глав держав. І точно я не маю права це коментувати. Має бути довіра у відносинах між керівниками. Зокрема, їх командами,
      – зазначив він.

      Данилюк також пояснив, що його звільнення тут ні на що не впливає. Він зазначив, що намагатиметься робити усе, аби стосунки України із СШа залишались "добрими".

      "Навіть якщо зараз я не працюю в державній інституції, на "вільних хлібах" що називається, це абсолютно не означає, що я зараз буду розкривати те, що важливо для наших двосторонніх відносин між Україною та США... Я розумію важливість відносин з США, гарних відносин", – сказав Данилюк.

      Колишній секретар РНБО додав, що зараз в двосторонніх відносинах України і США дуже непроста ситуація і дуже просто на цьому зіграти.

      Скандальна розмова Зеленського і Трампа – що про це відомо?Під час телефонної розмови, яка відбулась 25 липня 2019 року, з українським президентом Трамп нібито пообіцяв Зеленському, що стосунки між країнами покращаться, якщо Україна поновить розслідування у справі газової компанії Burisma. До цієї компанії причетний син головного конкурента Трампа на президентських виборах Джо Байдена – Гантер.

      25 вересня Білий дім оприлюднив стенограму розмови, що відбулася два місяці раніше. Повний текст українською мовою (переклад 24 каналу) – читайте тут. Її текст засвідчує: Трамп таки говорив Зеленському, що "було б добре", якби той вивчив справу Байдена.

      Читайте також: Замість Волкера представником США з питань України може стати ексспівробітник ЦРУ, – ЗМІ

      Згодом обидва лідери заперечили, що під час розмови чинився будь-який тиск. Однак через цей скандал у Палаті представників Конгресу оголошено початок формальної процедури імпічменту президента США.

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      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Новини України Новини політики Олександр Данилюк Новини США Телефонна розмова Зеленського і Трампа Дональд Трамп Володимир Зеленський
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