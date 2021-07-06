Сразу два скандала с картой Украины и Крымом – в украинской Википедии и инстаграме JBL

В украиноязычной версии общедоступной онлайн-энциклопедии Википедия заметили карту России с украинским Крымом. А в инстаграме на странице, что позиционирует себя как официальное представительство JBL – карту Украины без Крыма и части Донбасса.

В Википедии фото карты уже изменили, и даже пообещали, что "все будет хорошо". А вот на странице JBL Ukraine сториз с позорной картой по состоянию на 2 часа ночи 6 июля все еще было доступно для просмотра.

И в этот же день Позвонят Баканову: госканал "Дом" показал карту с "российским" Крымом

Википедия: карта России с Крымом

Временно оккупированный украинский полуостров в украинской версии Википедии в статье "Время в России" показали как часть территории страны-агрессора. Хотя даже в тексте о Крыме не упоминается.



Карта украинской Википедии, где Крым обозначили российским / Скриншот

5 июля на это обратили внимание пользователи сети, и карту сразу изменили. Заметим, что карта не появилась там недавно – последнее редактирования страницы было еще в апреле.



А вот так выглядит карта теперь – уже без Крыма в России / Скриншот

К слову, в российской версии этой же статьи в Википедии карта России с украинским полуостровом есть. Очевидно, там никто ничего менять не намерен.

JBL: Украина без Крыма и части Донбасса

: представитель ОО "Викимедиа Украина" Антон Ященко сказал УНН , что в ситуации разберутся, "все будет хорошо", но надо понимать, что редакторами Википедии являются сотни волонтеров – уследить за каждой правкой "невозможно".

Инстаграм-страница JBL Ukraine разместила сториз, в котором опрашивает своих читателей, из какого они города Украины. И все бы ничего, но в иллюстрации к сториз – карта Украины без оккупированных Россией территорий (Крыма и части Донбасса).



Карта Украины без оккупированных территорий на странице JBL Ukraine в инстаграме / Скриншот

На странице JBL Ukraine указано, что они являются официальной страницей JBL (это компания из США, которая производит аудиотехнику) в Украине, и имеют якобы какое-то отношение к официальному дистрибьютору JBL в Украине – "Карма Диджитал ЛТД".



Как позиционирует себя страница JBL Ukraine в инстаграме / Скриншот

пользователи соцсетей активно обращают внимание JBL Ukraine на эту странную ситуацию – как в инстаграме, так и в фейсбуке. Однако пока неизвестно о какой-либо ответной реакции.

Заметим, что в Верховной Раде зарегистрирован законопроект, предусматривающий наказание за публикацию карты Украины без оккупированных территорий.

Нарушителей могут штрафовать на 85 – 170 тысяч гривен.

Впрочем, документ в сессионном зале еще не рассматривали.

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