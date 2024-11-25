Минздрав проверит, обоснованы ли решения МСЭК по инвалидности у 1700 чиновников

В Министерстве здравоохранения создали межведомственную рабочую группу, которая проверит обоснованность решений медико-социальных экспертных комиссий об инвалидности. Такую проверку проведут относительно 1700 должностных лиц.

По состоянию на конец ноября сформировали список из 1695 должностных лиц из более 30 государственных органов, передает 24 Канал со ссылкой на Министерство здравоохранения.

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У каких должностных лиц будут проверять решения

По данным Минздрава, среди отобранных дел, подлежащих пересмотру, есть 32% работников органов налоговой службы Украины, 26% работников органов прокуратуры и 17% работников органов таможенной службы. А также 25% работников других государственных органов.

Они направлены для осуществления экспертизы относительно обоснованности принятых по ним решений медико-социальными экспертными комиссиями,

– говорят в Минздраве.

Перечень должностных лиц, чьи дела подлежат пересмотру, расширяется с постепенным поступлением информации от представителей правоохранительных органов.

Отметим, что в состав межведомственной рабочей группы входят представители Минздрава Украины, Министерства социальной политики, МВД, Национального агентства по вопросам государственной службы, ГБР, Национальной полиции Украины и представители областных и Киевской городской военных администраций.

Во время полномасштабного вторжения случались различные скандалы с МСЭК. Апогеем стала история главы Хмельницкой МСЭК Татьяны Крупы. У женщины нашли сотни тысяч долларов, элитные машины, десятки домов и земельных участков.

Вероятно Крупа не действовала самостоятельно. Сейчас коррупция в МСЭК является всеукраинской глобальной проблемой.

18 ноября Владимир Зеленский подписал законопроект, который совершенствует работу МСЭК. В частности он предусматривает возможность онлайн-участия лиц на заседаниях МСЭК, что уменьшит затраты средств и времени для пациентов. Сам проект закона приняли еще 29 октября.

В то же время Верховная Рада поддержала закон о ликвидации МСЭК. Впоследствии их функции будут выполнять экспертные комиссии, что будут формироваться в кластерных и надкластерных учреждениях здравоохранения.