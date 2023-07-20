"Брусчатка подождет": Зеленский отреагировал на скандалы по поводу сомнительных бюджетных расходов

Президент Украины прокомментировал возмущение украинцев по поводу возможного ненадлежащего использования бюджетных средств. Обращаясь к представителям местных властей, Владимир Зеленский отметил, что в приоритете должно быть вооружение армии, а не новые "фонтаны" или "брусчатка".

Последними местами довольно остро встал вопрос о целесообразности выделения заоблачных средств из казны на "облагораживание городов". Глава нашего государства предложил решение этой проблемы. По его мнению, по таким и культурным инициативам нужно искать средства не в бюджете Украины.

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"Сначала победа"

По сути, немалая часть обращения гаранта была посвящена реализации культурных проектов – музеев, символики и так далее. По словам Зеленского, на это следует направлять внебюджетные ресурсы.

Отдельно президент обратился к местным властям и подчеркнул, что они также должны направлять деньги в оборонную отрасль.

Хочу обратиться ко всем представителям местных властей в нашей стране: люди должны чувствовать, что ресурсы бюджетов используются справедливо и правильно. Каждый понимает, о чем идет речь. Брусчатка, украшение городов, фонтаны – подождут. Сначала победа.

Обращение Зеленского за 20 июля: смотрите видео

Скандалы из-за государственных расходов

В Ровно власти выделили 50 миллионов на брусчатку. Местные издания очень возмутились, ссылаясь на то, что сейчас война. Впоследствии они заявили, что местный департамент инфраструктуры получил еще 140 миллионов якобы "неизвестно на что".

Кроме того, в Киеве в июне разгорелся скандал из-за того, что Днепровская районная администрация объявила тендер почти 900 тысяч на покупку барабанов в укрытие. Чиновники обосновали это тем, что детям нужна "психологическая разгрузка во время воздушных тревог".

В то же время многие житомирцы возмутились из-за того, что власти города решили потратить 70 миллионов гривен на реконструкцию стадиона в условиях войны