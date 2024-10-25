После скандалов с МСЭК: 6 руководителей прокуратур написали заявления об отставке

Из-за скандалов с медико-социальными экспертными комиссиями "полетели головы". Сразу пять руководителей областных прокуратур решили уволиться, а также руководитель одной из специализированных прокуратур.

В Офисе Генерального прокурора сообщили, что все, кто написал заявления, получали повышенные пенсии в связи с выслугой лет. Теперь правомерность начисления выплат проверят.

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Ряд областных прокуроров написал заявления на увольнение

Пять руководителей областных прокуратур и руководитель одной из специализированных прокуратур в сфере обороны написали заявления об увольнении с должностей. Это руководители Запорожской, Ровенской, Тернопольской, Харьковской, Черкасской областных прокуратур и специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона. Все они получали повышенные пенсии в связи с выслугой лет, назначенные по решению суда. Продолжается служебное расследование относительно правомерности приобретения прокурорами статуса лица с инвалидностью и начисления прокурорам пенсионных выплат,

– сообщил генпрокурор Андрей Костин.

Кроме этого, в Офисе Генерального прокурора состоялось первое заседание независимой Комиссии по отбору кандидатов для включения в кадровый резерв на замещение руководящих должностей в областных и окружных прокуратурах.

"Я инициировал создание этой комиссии, чтобы повысить прозрачность процесса назначения на такие должности. Это один из первых элементов комплексной HR-реформы органов прокуратуры, начатой в июле этого года. Комиссия будет оценивать профессиональные качества и репутацию кандидатов", – объяснил Костин.

Еще Совет прокуроров поддержал внесение изменений в Закон Украины "О прокуратуре". Они должны сделать невозможным для прокуроров получение пенсий одновременно с заработной платой. Например, предлагают, чтобы выплата пенсии за выслугу лет прокурорам осуществлялась только после их увольнения с работы – по принципу "или зарплата, или пенсия".

Андрей Костин подал в отставку

Это произошло также на фоне скандалов с МСЭК, а конкретно – после разговора с Зеленским на СНБО. Костин объяснил: согласен с президентом, что ситуация с прокурорами аморальная, и считает нужным написать заявление на увольнение.

Лидер государства подтвердил решение Костина во время одного из вечерних обращений. Однако еще нет данных о том, что Зеленский подписал отставку генпрокурора.

24 Канал собрал детали биографии Андрея Костина.