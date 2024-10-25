В Офісі Генерального прокурора повідомили, що всі, хто написав заяви, отримували підвищені пенсії у зв'язку з вислугою років. Тепер правомірність нарахування виплат перевірять.

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Низка обласних прокурорів написала заяви на звільнення

П'ять керівників обласних прокуратур та керівник однієї зі спеціалізованих прокуратур у сфері оборони написали заяви про звільнення з посад. Це керівники Запорізької, Рівненської, Тернопільської, Харківської, Черкаської обласних прокуратур та спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону. Всі вони отримували підвищені пенсії у зв'язку з вислугою років, призначені за рішенням суду. Триває службове розслідування щодо правомірності набуття прокурорами статусу особи з інвалідністю та нарахування прокурорам пенсійних виплат,

– повідомив генпрокурор Андрій Костін.

Окрім цього, в Офісі Генерального прокурора відбулося перше засідання незалежної Комісії з добору кандидатів для включення до кадрового резерву на заміщення керівних посад в обласних та окружних прокуратурах.

"Я ініціював створення цієї комісії, щоб підвищити прозорість процесу призначення на такі посади. Це один з перших елементів комплексної HR-реформи органів прокуратури, започаткованої у липні цього року. Комісія буде оцінювати професійні якості та репутацію кандидатів", – пояснив Костін.

Іще Рада прокурорів підтримала внесення змін до Закону України "Про прокуратуру". Вони мають унеможливити для прокурорів отримання пенсій одночасно із заробітною платою. Наприклад, пропонують, щоб виплата пенсії за вислугу років прокурорам здійснювалася лише після їх звільнення з роботи – за принципом "або зарплата, або пенсія".

Андрій Костін подав у відставку

Це сталося також на тлі скандалів із МСЕК, а конкретно – після розмови з Зеленським на РНБО. Костін пояснив: згоден із президентом, що ситуація з прокурорами аморальна, і вважає за потрібне написати заяву на звільнення.

Лідер держави підтвердив рішення Костіна під час одного з вечірніх звернень. Проте ще немає даних про те, що Зеленський підписав відставку генпрокурора.

24 Канал зібрав деталі біографії Андрія Костіна.