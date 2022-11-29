Орбан ведет игру с ЕС, а Украина стала заложницей, – Кулеба мощно обратился к венграм

Дмитрий Кулеба прокомментировал одиозное поведение Виктора Обрана. Глава МИД Украины отметил, что венгерский премьер ведет игру с ЕС.

Между тем, Украина иногда оказывается у заложниках. Соответствующее заявление Кулеба сделал во время интервью.

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(Орбан – 24 канал) ведет свою игру с Европейским Союзом – и иногда использует Украину как заложницу этих отношений,

– говорится в сообщении.

Кулеба обратился к венграм

Глава МИД напомнил венграм: какие "новости" они бы не читали в СМИ, украинцы не чувствуют к ним вражды. Граждане Украины и граждане Венгрии – друзья. Это не изменится.

Кулеба добавил, что Украина должна победить в войне. Это – в интересах Венгрии.

Орбан торгуется с Евросоюзом

За время полномасштабной войны России с Украиной Орбан оскандалился рядом заявлений и поступков. В частности, недавно он позорно посягнул на территорию Украины и Румынии, разгуливая в шарфе с изображением "Великой Венгрии".

В то же время в конце ноября Орбан внезапно заговорил о суверенной Украине. Выступая на конгрессе участников Международного объединения христианских демократов, он подчеркнул: "Европа едина в плане целей, главное, чтобы Россия не представляла угрозы безопасности Европы, а для этого нам нужна суверенная Украина".

Политолог Андрей Вигиринский заметил, что Будапешт никогда не признавал аннексию Россией украинских территорий. В то же время Орбан торгуется с ЕС. В частности, то, что Венгрия поддержала пакет помощи для Украины на 18 миллиардов евро, свидетельствует, что венгерский премьер, очевидно, что-то выторговал.

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