Ненависть идет от тех, кто не хочет замечать войны, – в Полтавском ТЦК сделали резкое заявление

В Украине сложилось неоднозначное отношение к работникам ТЦК. Майор Роман Истомин отреагировал на негатив, который выливается на сотрудников военкомата.

По словам начальника группы коммуникаций Полтавского областного ТЦК и СП майора Романа Истомина, подавляющее большинство тех, кто служит в военкомате, являются воинами с боевым опытом, которые получили ранения и были вынуждены перевестись в тыл, передает 24 Канал.

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Виртуальных сердечек для ВСУ мало, нужно личное участие

Так, майор вспомнил, что люди призывали к тому, чтобы повестки раздавали военные после ранений. Теперь другие отмечают, что воины, которые прошли бои с оккупантами и пострадали, вынуждены на себя получать весь негатив, направленный на ТЦК.

Люди много что говорят, много чем оправдывают свое нежелание защищать Родину. Но ведь все понимают, что это лишь оправдание. Вот и находят виновных в лице военнослужащих ТЦК,

– подчеркнул Истомин.

По словам майора, "ненависть идет от тех, кто не хочет замечать войны". Людей раздражает, когда к ним подходят военнослужащие ТЦК и говорят, что "виртуальных сердечек в соцсетях для ВСУ или даже донатов по 50 гривен еженедельно – мало", война продолжается, и армия нуждается в пополнении.

Лучшая благодарность Вооруженным Силам от граждан – личная помощь в отражении вражеской вооруженной агрессии,

– отметил Истомин.

Напомним, что в Раде недавно выступили с идеей расформировать ТЦК и вместо этого создать рекрутинговые центры из гражданских.