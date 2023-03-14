Рука руку моет, – Арахамия ответил премьеру Грузии после ряда скандальных заявлений

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия ответил на обвинения грузинского премьер-министра Ираклия Гарибашвили. Последний заявил, что якобы украинские политики вмешиваются во внутренние дела Грузии.

В своем телеграмме Арахамия написал, что сохранение демократии в Грузии, власть которой полна агентами России – это ключевая задача всего мирового сообщества.

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Грузинский народ это понимает, десятки тысяч молодых людей в Грузии это понимают, а премьер-министр делает вид, что не понимает. Думаю, что начнет понимать тогда, когда будут опубликованы счета и транзакции его ближайшего окружения,

– подчеркнул Арахамия.

Он выразил сожаление, что "в Грузии расследовать это будет некому, потому что "рука руку моет".

Арахамия заверил, что в Украине не желают Грузии войны. По его словам, Украина хочет идти в ЕС "вместе с братьями грузинами и очень больно наблюдать, как грузинские власти идут абсолютно в противоположном направлении"

Скандальные заявления грузинских властей

Премьер Грузии Иракли Гарибашвили разозлился из-за поддержки Украины протестов в Тбилиси. Он призвал президента Владимира Зеленского и украинских политиков не вмешиваться во внутренние дела его страны. Также грузинский премьер призвал украинского президента и политиков "взглянуть на собственную страну", а затем вмешиваться в политическую жизнь Грузии.

Кроме того, на днях в Тбилиси внезапно заговорили о том, что Киев якобы стремится к изменению нынешнего политического режима в Грузии. Очевидно, что это неправда и есть повторение месседжей кремлевских пропагандистов.