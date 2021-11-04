"Скелеты в шкафу" новых министров: что известно о прошлом Резникова и других

В правительстве премьер-минстра Дениса Шмыгаля произошли масштабные кадровые изменения. В течение 3 и 4 ноября сразу в пяти министерствах сменились руководители.

Следовательно, на должности глав в Минобороны, Минреинтеграции, Минэкономики, и Минстратегпром назначили Алексея Резникова, Ирину Верещук, Юлию Свириденко и Павла Рябикина, соответственно.

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В Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов назначили лишь исполняющего обязанности руководителя. Им стал бывший заместитель предыдущего главы Руслан Стрелец.

"Скелеты в шкафах" новых министров

В обществе встал логичный вопрос: "Кто они новые-старые министры и какие "скелеты в шкафу" скрывают? Ответ дали аналитики YouControl.

Они исследовали информацию из открытых источников – подробнее читайте в материале.

Резников – глава Министерства обороны

Рада назначила Алексея Резникова на должность министра обороны 4 ноября. За его кандидатуру проголосовали 273 народных депутата.

Он является известным адвокатом в Украине и за ее пределами. Среди его клиентов:

Александр Роднянский и Борис Фуксман,

Савик Шустер,

Владимир Гусинский,

группа DCH Александра Ярославского, ФК "Металлист",

ИА "ИМК", корпорация "Интерпайп".

Чиновник также известен как правозащитник кандидата на пост президента Украины Виктора Ющенко в Верховном Суде в деле о признании президентских выборов недействительными (третий тур), совместно с Сергеем Власенко в 2004 году.

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Что известно о доходах Резникова

В ноябре 2018 года он возобновил юридическую практику в качестве партнера "Юридической фирмы "Астерс". Его доход в компании составил:

в 2019 году более 20 миллионов гривен;

в 2020 году – около 10 миллионов гривен.

На данный момент Резников не является участником ни одной действующей коммерческой структуры в Украине. Однако является совладельцем 2 оффшорных компаний, зарегистрированных на Британских Виргинских островах.

Верещук – глава Минреинтеграции

Ирина Верещук с 2016 по 2019 годы была руководителем Международного центра балтийско-черноморских исследований и консенсусных практик.

По данным СМИ, он финансировался народными депутатами Украины от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктором Медведчуком и Тарасом Козаком.

Возглавляла его до 2019. Центр должен был разрабатывать такие формы взаимодействия между странами Балтийско-Черноморского региона, которые бы предотвращали конфликты.

Среди партнеров центра указаны бывшие президенты Украины, Молдовы, два российских политологических центра.



Что известно о связях Верещук / Инфографика YouControl

После 2015 года Ирина Верещук была частой гостьей телеканалов "112 Украина", "Newsone", "НАШ.МАКСИ-ТВ " Евгения Мураева и телеканала "ZIK", после того как он сменил владельца.

"ZIK", "112 Украина" и "Newsone" принадлежат пророссийскому нардепу Козаку, и, по данным СМИ, подконтрольны куму Путина Медведчуку. Сейчас все они заблокированы на территории Украины.

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Свириденко – руководитель Минэкономики

Юлия Свириденко с 2015 года работала на руководящих должностях в Черниговской ОГА:

возглавляла Департамент экономического развития;

занимала должность первого заместителя главы Черниговской ОГА (главой Черниговской ОГА в тот период был Валерий Кулинич);

С июля по декабрь 2018 года исполняла обязанности главы ОГА.

С марта по сентябрь 2019 года была директором ООО "Сидко Украина", специализирующегося на производстве кормов для диких птиц и занимающегося переработкой органической продукции.

Совладельцами этой компании являются Валерий Кулинич и действующий мэр Чернигова, бывший народный депутат Украины Владислав Атрошенко. Владислав Атрошенко и Валерий Кулинич являются бизнес-партнерами еще в нескольких компаниях.

Сам Атрошенко, по данным СМИ, фигурировал в уголовном деле об уклонении от уплаты налогов. 16 января 2014 года голосовал в составе фракции "Партии регионов" за диктаторские законы, которые ограничивали свободу и Конституцию Украины.

Позже прислал заявление с просьбой считать, что он не голосовал.

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Рябикин – председатель Мінстратегпром

Павел Рябикин, по данным журналиста Сергея Лещенко, в бизнесе в Украине и за границей был партнером Левочкина, Мартыненко и Фирташа. Речь идет о комплексе отдыха "Маячок", который контролируют Рябикин и Фирташ с Левочкиным.

Кроме этого, он связан и с Николаем Мартыненко – они создали в Швейцарии предприятие, которое возглавлял Рябикин, а принадлежало оно Мартыненко.

В 2002 году Павел Рябикин присоединился к фракции "Наша Украина" в Раде и был доверенным лицом Виктора Ющенко. Тогда он и познакомился с Петром Порошенко, который через 12 лет стал президентом. Более того, как утверждает Юрий Бутусов, в 2016 году – именно во времена президентства Порошенко – Рябикин мог стать министром инфраструктуры.

Павел Рябикин стал известным в политических кругах как юрист нефтегазового олигарха Игоря Бакая. Вместе они были в партии "Демократический союз". Со своей стороны Игорь Бакай много лет назад занимался карьерой боксеров братьев Кличко. Так, вероятно, познакомились Павел Рябикин и Виталий Кличко. Впоследствии Рябикин был народным депутатом от партии Кличко УДАР, занимал должность заместителя Кличко в КГГА.

Тесные связи Рябикин имеет и с сыном экс-мера Киева Александра Омельченко – Александром. Их жены – Галина Рябикина и Елена Омельченко на пару были основателями компаний "Бонобо" и "Маеток на Музейном". СМИ писали о том, что уже при Кличко партнерам загадочным образом удалось получить в собственность историческое здание в самом центре Киева, а также получить разрешение на его "реконструкцию". Также следует заметить, что компания жены Рябикина ООО "Асимметрия" в 2016 и 2017 годах получила государственных заказов от КГГА на сумму более 300 тысяч гривен.

Скандалы с Рябикиным

В октябре 2019 года НАПК выявило в декларации Рябикина за 2016 год недостоверную информацию. Глава аэропорта "Борисполь" отметил недостоверные сведения и забыл указать данные о корпоративных правах и имуществе на общую сумму 10,6 миллиона гривен.

При каденции Павла Рябикина на должности директора ГП "Аэропорт "Борисполь", был в центре скандала относительно не подписания договора с "лоукостером" Ryanair. "Ryanair" 10 июля 2017 года объявил об отмене своего захода в Украину: якобы аэропорт "Борисполь" нарушил соглашение, достигнутое в марте. Рябикин заявлял, что "Ryanair" выдвинул "Борисполю" требования в отношении полетов в Киев, которые не соответствуют украинскому законодательству.

Когда Рябикин работал заместителем министра транспорта и связи Украины, ему приписывали вероятное участие в ряде коррупционных схем. Например, в контроле за добычей песка в Евпатории, а также организации противоправного бизнеса в Николаевском порту.

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Стрелец – исполняющий обязанности министра Минзащиты окружающей среды

Руслан Стрелец в своих декларациях в период с 2015 по 2020 годы указывал, что основная часть дохода семьи состояла из заработной платы заместителя министра.

В 2017 еще одной статьей дохода стал доход от предпринимательской деятельности его супруги Ксении.

Чуть больше 136 тысяч гривен;

В 2018 – 2019 году ее доход увеличился – каждый год она получала свыше 700 тысяч гривен;

В 2020 году – он составил более 950 тысяч гривен.

Следует отметить, что Руслан Стрелец имеет в пользовании квартиру в Днепре, которая принадлежит Марине Стрелец (по данным СМИ, вероятно, это его мать).

В 2015 – 2019 годах он пользовался автомобилем Nissan TEANA, который также принадлежит Марине Стрелец.

В 2020 году получил от нее подарок в денежной форме на сумму более 300 тысяч гривен. При этом, Марина Стрелец не является частным предпринимателем или совладельцем любой компании в Украине.