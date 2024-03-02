Пожар с детонацией был всю ночь: нацгвардейцы мощно отработали по вражескому складу БК

Силы обороны уничтожили склад боекомплекта оккупантов в Алешках в Херсонской области. Боеприпасы детонировали до утра.

Об этом сообщили Силы обороны Юга Украины 2 марта.

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В Алешках уничтожен вражеский склад

Военные объяснили, что по данным разведки, в помещении промышленного назначения, города Алешки Херсонской области, российские оккупанты обустроили склад боекомплекта.

Известно, что после филигранного попадания аэроразведчиками 11 бригады имени Михаила Грушевского Южного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии Украины на складе занялся пожар.

Военные рассказали, что согласно информации из разных источников, масштабный пожар с детонацией боеприпасов происходил всю ночь до утра.

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Уничтожение склада БК в Херсонской области: что известно

Еще в октябре 2023 года в Херсонской области был уничтожен вражеский склад боеприпасов.

По словам агента "Атеш", 10 октября на полевом складе 61 отдельной бригады морской пехоты в 3 километрах от Ивановки, что на Херсонщине, произошла детонация склада боеприпасов.

Детонация долго не прекращалась и имела последствия в виде множества десятков раненых и убитых оккупантов.