Склады с "Искандерами" и аэродром Шайковка: дроны СБУ отработали по военным объектам России

Ночью 21 сентября дроны СБУ мощно отработали на 23-м арсенале главного артиллерийского управления минобороны России возле Октябрьского в Тверской области. Кроме того, поразили инфраструктуру аэродрома Шайковка.

Об этом сообщили источники 24 Канала в СБУ. Заметили, что на этом военном объекте в Тверской области враг хранил артиллерийское и ракетное вооружение для оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер" и тактических ракетных комплексов "Точка-У".

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Что известно об атаке СБУ на объекты в России 21 сентября

Дроны СБУ организовали мощный "хлопок" на 23-м арсенале главного артиллерийского управления минобороны России возле населенного пункта Октябрьский Тверской области. Там хранилось артиллерийское и ракетное вооружение для "Искандер" и "Точка-У".

После прилетов на вражеском складе началась детонация. Фиксируется 5 очагов пожаров.

Последствия мощной атаки дронов: смотрите видео из сети

Кроме того, этой ночью дроны СБУ поразили инфраструктуру военного аэродрома Шайковка в Калужской области. Там дислоцируются самолеты стратегической авиации ТУ-22М, которые регулярно обстреливают Украину.

СБУ вместе со всеми Силами обороны Украины системно уменьшает ракетно-артиллерийский потенциал врага. На этой неделе мы уже взорвали большой арсенал в Торопце Тверской области. Сегодня пришла очередь следующего по размерам склада – одного из важных логистических пунктов врага, где хранились боеприпасы для ударов по Украине. Сезон "падения обломков" в самом разгаре,

– отметил проинформированный источник в СБУ.

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