После деоккупации Херсона Запад должен был получить подтверждение, что он не зря поддерживает Украину и предоставил оружие для наступления. Однако отдельные политики выступают за переговоры с российскими убийцами.

Об этом в интервью для 24 канала рассказал американский политик, лидер Республиканской партии 45-го округа Нью-Йорка Борис Пинкус.

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"Должны были снять ограничения на использование оружия. В частности, дальнобойных снарядов, способных атаковать территорию России. Однако снова поднимаются голоса тех, кто инфицирован синдромом Макрона. Они хотят уговорить Зеленского сесть за стол переговоров", – сказал Пинкус.

Украине навязывают неоправданный проект

По словам американского политика, генерал Марк Милли, очень хорошо знающий о событиях в Украине, начал говорить о переговорах, которые должна вести Украина с позиции силы. Пинкус отметил, что это полный абсурд.

Это говорит тот же генерал, который провалил вывод войск из Афганистана. Обратите внимание, что тайные переговоры с Патрушевым, Нарышкиным ведут не реальные друзья Украины в лице Остина или Блинкена, а Салливан, – сказал Пинкус.

Он добавил, что сейчас переговоры ведут не очень известные люди из окружения президента Джо Байдена. Пинкус считает, что это происходит из-за шантажа Кремля. У политика нет сомнений – именно Россия повлекла за собой падение ракет в Польше.

"Сегодня Украине навязывают старый неоправданный проект – мир в обмен на территории. То же предлагали Израилю в 1993 – 1995 годах. Это провалилось и стоило израильтянам тысяч жизней. Этого больше никогда нельзя допустить", – заявил Пинкус.

Обратите внимание – Пинкус о возможных переговорах с Россией: смотрите видео

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