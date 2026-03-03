Три месяца битвы за свет: Воздушные силы назвали шокирующие цифры ударов зимой

Зима 2026 года стала одним из самых тяжелых экзаменов для системы противовоздушной обороны Украины. Для атак на критическую инфраструктуру российские войска применили беспрецедентное количество ракет и дронов.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Как враг пытался уничтожить энергетику?

В течение этой зимы Воздушные силы во взаимодействии с Силами обороны Украины отбили 14 массированных комбинированных атак противника.

В частности, за декабрь – январь россияне совершили 7 массированных ударов с применением ракет и дронов различных типов. В течение февраля интенсивность атак возросла вдвое – Украина выдержала еще семь масштабных обстрелов.

Враг комбинировал пуски ударных БпЛА и ракет различных типов, пытаясь осложнить воздушную обстановку, перегрузить систему ПВО и истощить ресурсы,

– сообщили в Воздушных силах.

Декабрь 2025 года

Российские войска нанесли один из самых масштабных ударов за весь период полномасштабной войны 6 декабря, в День Вооруженных Сил Украины. Тогда враг использовал 704 средств воздушного нападения, среди которых была 51 ракета.

Дальнейшие атаки 13, 23 и 27 декабря также удерживали сверхвысокий уровень нагрузки – в небе над Украиной фиксировали от почти 500 до более 670 воздушных целей.

Январь 2026 года

Этот месяц стал периодом интенсивного применения баллистики. 9 января основной удар был сосредоточен на Киевщине (278 целей). Кроме этого, было зафиксировано применение баллистической ракеты средней дальности по Львовской области и использование "Цирконов" 20 и 24 января.

Февраль 2026 года

Февраль был месяцем пиковых нагрузок. С начала этого месяца враг выпустил наибольшее количество ракет в одном ударе за всю зиму – 71 единицу. Уже 26 февраля оккупанты совершили массированный дроновый удар – 420 БпЛА в одной атаке.

Воздушные силы ВСУ отметили, что враг системно наращивает применение как штатной баллистики ("Искандер-М"), так и ракет, заходящих на цель по баллистической траектории: "Кинжал", "Циркон", Х-22/32, С-300/С-400.

Всего в течение трех месяцев агрессор выпустил более 700 ракет различных типов.

Враг продолжает атаки: последние новости