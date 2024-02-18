Сколько "азовцев" до сих пор находятся в плену и могли ли пленные быть в сбитом Ил-76

В российском плену находятся военные из разных подразделений. В частности, представители полка "Азов", которые героически обороняли Мариуполь.

Украинский военный, исполняющий обязанности командира полка “Азов” Богдан Кротевич в своем интервью рассказал, что в российском плену находится более 900 "азовцев". В то же время точную цифру он не назвал.

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Россия саботирует выдачу азовцев

Он также не считает, что на сбитом Ил-76 находились украинские пленные. По его словам, россияне могли снова ошибочно сбить свой самолет и решить извлечь из этого определенную пользу. Однако он отметил, что это его личное мнение, которое базируется на догадках.

Какую пользу? Они говорят о военнопленных, все родные обычно волнуются за своих сыновей, родителей и мужей и начинают хейт,

– объяснил он.

Кроме этого, Кротевич отметил, что военно-политическое командование в случае необходимости найдет путь для того, чтобы обменять "азовцев".

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