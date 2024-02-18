Сколько "азовцев" до сих пор находятся в плену и могли ли пленные быть в сбитом Ил-76
В российском плену находятся военные из разных подразделений. В частности, представители полка "Азов", которые героически обороняли Мариуполь.
Украинский военный, исполняющий обязанности командира полка “Азов” Богдан Кротевич в своем интервью рассказал, что в российском плену находится более 900 "азовцев". В то же время точную цифру он не назвал.
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Россия саботирует выдачу азовцев
Он также не считает, что на сбитом Ил-76 находились украинские пленные. По его словам, россияне могли снова ошибочно сбить свой самолет и решить извлечь из этого определенную пользу. Однако он отметил, что это его личное мнение, которое базируется на догадках.
Какую пользу? Они говорят о военнопленных, все родные обычно волнуются за своих сыновей, родителей и мужей и начинают хейт,
– объяснил он.
Кроме этого, Кротевич отметил, что военно-политическое командование в случае необходимости найдет путь для того, чтобы обменять "азовцев".
Прокопенко прокомментировал обмены азовцев
- Командир бригады "Азов" Нацгвардии Украины Денис Прокопенко поздравил спасенных из неволи военнослужащих, которых обменяли 31 января 2024 года. В то же время подполковник выразил печаль по поводу того, что среди них не было бойцов из полка "Азов".
- По словам известного украинского командира, во время обмена 31 января удалось освободить двух воинов из 12-й бригады "Азов", которые после расширения подразделения из полка в бригаду, стали частью военной семьи "азовцев".
- По словам подполковника, за все обмены с начала большой войны "азовцев" обменивали лишь несколько раз. В то же время прошло уже более полутора лет с момента получения приказа на прекращение обороны Мариуполя.