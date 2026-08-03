Об этом сообщает аналитический проект "Око Гора".

Сколько баллистических ракет запустила Россия по Украине в июле?

По подсчетам аналитиков, в течение месяца Россия выпустила около 126 баллистических ракет различных типов, среди которых "Искандер-М", северокорейские KN-23, а также зенитные ракеты С-300/С-400, которые оккупанты используют для ударов по наземным целям.

Для сравнения: в июне российская армия применила 96 баллистических ракет, в мае – 86, в апреле – 50, в марте – 39, в феврале – 116, а в январе – 74. Таким образом, июль стал самым интенсивным месяцем по количеству примененных баллистических ракет.

Аналитики "Око Гора" отмечают, что увеличение применения баллистических ракет происходит на фоне дефицита ракет-перехватчиков PAC-3 для зенитных ракетных комплексов Patriot.

Кроме того, агентство AFP, проанализировав ежедневные сводки Воздушных сил ВСУ, сообщило, что в целом в июле Россия выпустила по Украине 376 ракет различных типов – это более чем вдвое больше, чем в июне, и является самым высоким показателем за все время полномасштабной войны. Значительная часть ударов была нанесена по Киеву. Самой смертоносной стала атака в ночь на 2 июля, когда в столице погиб 31 человек.

В то же время, по данным AFP, в июле российские войска применили 4956 ударных беспилотников, что примерно на 14% меньше, чем месяцем ранее.

Напомним, во время массированной атаки в ночь на 30 июля Россия, вероятно, впервые за долгое время применила северокорейские баллистические ракеты KN-23. По словам представителя Воздушных сил Юрия Игната, оккупанты комбинировали различные типы вооружения – "Искандер-М", С-400, "Оникс", "Циркон" и, вероятно, KN-23, пытаясь затруднить работу украинской ПВО.

Отметим, что Украина сталкивается с острым дефицитом ракет-перехватчиков PAC-3 для систем Patriot, почему Россия активно пользуется ими, наращивая количество баллистических ударов. По словам Сергея "Флэша" Бескрестнова, на данный момент самый реальный способ усилить украинскую ПВО – получить ракеты Patriot из запасов стран-партнеров, ведь Россия уже производит больше баллистических ракет, чем выпускается ракет-перехватчиков. В то же время, по оценке народного депутата Александра Федиенко, при нынешних темпах производства враг может еще больше усилить ракетные атаки, в частности на Киев.