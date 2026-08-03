Про це повідомляє аналітичний проєкт "Око Гора".

Скільки балістичних ракет запустила Росія по Україні у липні?

За підрахунками аналітиків, протягом місяця Росія випустила близько 126 балістичних ракет різних типів, серед яких "Іскандер-М", північнокорейські KN-23, а також зенітні ракети С-300/С-400, які окупанти використовують для ударів по наземних цілях.

Для порівняння, у червні російська армія застосувала 96 балістичних ракет, у травні – 86, у квітні – 50, у березні – 39, у лютому – 116, а в січні – 74. Таким чином, липень став найінтенсивнішим місяцем за кількістю використаної балістики.

Аналітики "Око Гора" зазначають, що збільшення застосування балістичних ракет відбувається на тлі дефіциту ракет-перехоплювачів PAC-3 для зенітних ракетних комплексів Patriot.

Крім того, агентство AFP, проаналізувавши щоденні зведення Повітряних сил ЗСУ, повідомило, що загалом у липні Росія випустила по Україні 376 ракет різних типів – це більш ніж удвічі більше, ніж у червні, і найбільший показник за весь час повномасштабної війни. Значна частина ударів була спрямована по Києву. Найсмертоноснішою стала атака в ніч проти 2 липня, коли в столиці загинула 31 людина.

Водночас, за даними AFP, у липні російські війська застосували 4956 ударних безпілотників, що приблизно на 14% менше, ніж місяцем раніше.

Нагадаємо, під час масованої атаки в ніч на 30 липня Росія, ймовірно, вперше за тривалий час застосувала північнокорейські балістичні ракети KN-23. За словами речника Повітряних сил Юрія Ігната, окупанти комбінували різні типи озброєння – "Іскандер-М", С-400, "Онікс", "Циркон" та, ймовірно, KN-23, намагаючись ускладнити роботу української ППО.

Зазначимо, Україна стикається з гострим дефіцитом ракет-перехоплювачів PAC-3 для систем Patriot, чим активно користується Росія, нарощуючи балістичні удари. За словами Сергія "Флеша" Бескрестнова, наразі найреальніший спосіб посилити українську ППО – отримати ракети Patriot із запасів країн-партнерів, адже Росія вже виробляє балістичних ракет більше, ніж випускається ракет-перехоплювачів. Водночас, за оцінкою народного депутата Олександра Федієнка, за нинішніх темпів виробництва ворог може ще більше посилити ракетні атаки, зокрема на Київ.