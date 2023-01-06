В Германии уточнили, когда и сколько БМП Marder получит Украину

Германия предоставит Украине боевые машины Marder. Киев получит 40 единиц такой техники.

Германия вооружит Украину около 40 боевыми машинами пехоты Marder. Об этом заявил внешнеполитический представитель парламентской группы СДПГ Нильс Шмид.

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По его словам, поставка Marder должна быть завершена до конца марта. Обучение на машинах будет проходить в Германии и продлится около 8 недель.

Шмид рассказал, что решение было принято только сейчас. Суть заключалась в тесной координации с партнерами по НАТО. Отмечает, что анонсированные поставки сейчас хорошо воспринимаются федеральным правительством.

Что этому предшествовало

Немецкие СМИ пишут, что кроме объявленных бронетранспортеров Marder и батареи Patriot, Германия намерена передать Украине дополнительные установки Gepard.

Президент США Джо Байден 5 января побеседовал с канцлером Олафом Шольцом. Оказалось, что Германия решила предоставить Украине дополнительную батарею ПВО Patriot и боевые машины Marder.

Байден и Шольц решили совместно продолжать необходимую финансовую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку Украине. Это будет продолжаться столько, сколько потребуется.

Украинский лидер Владимир Зеленский поблагодарил Байдена и Шольца за решение усилить украинскую оборону. Он назвал это веским решением.