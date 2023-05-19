Министр обороны Украины Алексей Резников во время выступления на украинско-американском форуме рассказал, сколько снарядов использует Россия. По состоянию на сейчас, по словам министра, оккупанты используют против Украины 25 – 30 тысяч снарядов разного калибра в сутки.

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Россия тратит до 30 тысяч снарядов в сутки

Резников обратил внимание, что ранее россияне тратили до 60 тысяч снарядов разного калибра в сутки. Несмотря на то, что Россия сократила использование боеприпасов, глава Минобороны заявил, что действующие показатели тоже очень высоки.

По нашим подсчетам, россияне тратили до 60 тысяч снарядов разного калибра против украинцев днем и ночью. По состоянию на сегодняшний день, по нашим подсчетам, они используют в сутки уже 25 – 30 тысяч снарядов разного калибра. Это тоже очень-очень много,

– сказал он.

Министр также заявил, что страны НАТО не были готовы к войне в Украине с точки зрения логистики.

"Поскольку процедуры, которые сегодня есть в НАТО – правильные, логичные, мудрые, но не для военного времени. Тот режим, в котором нам пришлось осуществлять обеспечение ВСУ, – к этому страны НАТО не были готовы. И к счастью, они это уже осознали", – сказал Резников.

Следует отметить, что именно из-за так называемого "снарядного голода" в России обострилось противостояние между предводителем вагнеровцев Евгением Пригожиным и минобороны.

Дело в том, что Пригожин обвинял, что минобороны России якобы сознательно не дает боеприпасы вагнеровцам. Он открыто критиковал командующего оккупационными войсками Валерия Герасимова и угрожал вывести своих наемников из-под Бахмута.

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