Міністр оборони України Олексій Резніков під час виступу на Українсько-американському форумі розповів, скільки снарядів використовує Росія. Станом на тепер, за словами міністра, окупанти використовують проти України 25 – 30 тисяч снарядів різного калібру на добу.

До речі Україна в серпні отримає додаткові боєприпаси для Gepard, – Шольц

Росія витрачає до 30 тисяч снарядів на добу

Резніков звернув увагу, що раніше росіяни витрачали до 60 тисяч снарядів різного калібру на добу. Попри те, що Росія скоротила використання боєприпасів, глава Міноборони заявив, що чинні показники теж дуже високі.

За нашими підрахунками, росіяни витрачали до 60 тисяч снарядів різного калібру проти українців вдень і вночі. Станом на сьогодні, за нашими підрахунками, вони використовують на добу вже 25 – 30 тисяч снарядів різного калібру. Це теж дуже-дуже багато,

– сказав він.

Міністр також заявив, що країни НАТО не були готові до війни в Україні з точки зору логістики.

"Оскільки процедури, які на сьогодні є в НАТО – правильні, логічні, мудрі, але не для воєнного часу. Той режим, у якому нам довелося здійснювати забезпечення ЗСУ, – до цього країни НАТО не були готові. І на щастя, вони це вже усвідомили", – сказав Резніков.

Слід зазначити, що саме через так званий "снарядний голод" у Росії загострилося протистояння між ватажком вагнерівців Євгєнієм Пригожиним і міноборони.

Річ у тім, що Пригожин звинувачував, що міноборони Росії нібито свідомо не дає вагнерівцям боєприпаси. Він відкрито критикував командувача окупаційних військ Валєрія Герасимова та погрожував вивести своїх найманців з-під Бахмута.

Яка ситуація з боєприпасами в України