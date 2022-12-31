В результате удара по Киеву по меньшей мере один человек погиб, много раненых
Источник:Виталий Кличко
Российские захватчики продолжают терроризировать мирное население Украины. В преддверии нового года, 31 декабря, оккупанты в очередной раз нанесли массированную атаку по нашему государству.
В частности, взрывы прогремели в Киеве. Впервые об этом сообщили около 14:00.
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Что известно о взрывах в Киеве
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что один из взрывов раздался между жилыми домами в Соломенском районе столицы. Также взрывы прогремели в Печерском и Голосеевском районах.
По его информации, есть разрушения. Спасатели и медики направляются на места.
По предварительной информации, в Соломенском районе один человек погиб. Также есть несколько пострадавших.
В Соломенском районе медики сейчас госпитализируют троих пострадавших женщин. Спасатели работают на местах взрывов. Еще двоих мужчин медики госпитализируют с места взрыва в Соломенском районе столицы,
– написал Кличко.
Впоследствии Кличко сообщил, что в Киеве погиб пожилой мужчина. Один человек находится в крайне тяжелом состоянии.
Во время атаки на Киев в Печерском районе ранен журналист из Японии. Его госпитализируют медики. Всего уже – 13 пострадавших.
Что известно о разрушениях
- В Голосеевском районе повреждено хозяйственное сооружение и автомобиль. Пострадавших нет.
- В Соломенском районе поврежден частный жилой дом, гостиница.
- В Печерском районе разрушена гостиница, незначительные повреждения близлежащих построек.
- Есть разрушения в Днепровском районе.
Очередная террористическая атака россиян
В офисе Президента показали последствия атаки по столице Украины. На фото заметно, что российские оккупанты попали в гостиницу в центре Киева.
Российский новый год за праздничным столом – это кадры разбитых в Украине жилых домов, новости о погибшем человеке из-за обломка ракеты в Соломенском районе Киева. Вот так они видят "праздники". Террористы и убийцы!
– написал Кирилл Тимошенко.