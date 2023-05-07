Россия столкнулась с наибольшей потерей рабочей силы: разведка Британии спрогнозировала последствия

Образ "великой России" постепенно гаснет. Причем россияне делают это собственноручно, массово уезжая из страны.

В британской разведке рассказали, что сейчас Россия столкнулась с самой большой нехваткой рабочей силы за последние десятилетия. Центральный банк России опросил 14 тысяч работодателей и обнаружил, что количество свободных работников находится на самом низком уровне с 1998 года.

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Сколько россиян уехали из страны за прошлый год

За последние три года из-за влияния COVID-19 и войны в Украине население России сократилось на 2 миллиона больше, чем ожидалось. В 2022 году из России уехало до 1,3 миллиона человек, в том числе много молодых и хорошо образованных людей, работающих в прибыльных отраслях.

Кроме того, в Минкомсвязи России заявили, что около 10% (100 тысяч) ИТ-работников покинули страну в 2022 году и не вернулись.

В разведке Великобритании говорят, что мобилизация, исторически высокая эмиграция, старение и сокращение населения ограничивают предложение рабочей силы. Следовательно, это, скорее всего, приведет к снижению потенциального роста российской экономики и рискует разжечь инфляцию.

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Только за прошедшие сутки украинские защитники уничтожили еще 660 российских террористов. Актуальная статистка потерь россиян выглядит следующим образом: