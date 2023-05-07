Россия столкнулась с наибольшей потерей рабочей силы: разведка Британии спрогнозировала последствия
Источник:Минобороны Великобритании
Образ "великой России" постепенно гаснет. Причем россияне делают это собственноручно, массово уезжая из страны.
В британской разведке рассказали, что сейчас Россия столкнулась с самой большой нехваткой рабочей силы за последние десятилетия. Центральный банк России опросил 14 тысяч работодателей и обнаружил, что количество свободных работников находится на самом низком уровне с 1998 года.
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Сколько россиян уехали из страны за прошлый год
За последние три года из-за влияния COVID-19 и войны в Украине население России сократилось на 2 миллиона больше, чем ожидалось. В 2022 году из России уехало до 1,3 миллиона человек, в том числе много молодых и хорошо образованных людей, работающих в прибыльных отраслях.
Кроме того, в Минкомсвязи России заявили, что около 10% (100 тысяч) ИТ-работников покинули страну в 2022 году и не вернулись.
В разведке Великобритании говорят, что мобилизация, исторически высокая эмиграция, старение и сокращение населения ограничивают предложение рабочей силы. Следовательно, это, скорее всего, приведет к снижению потенциального роста российской экономики и рискует разжечь инфляцию.
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Только за прошедшие сутки украинские защитники уничтожили еще 660 российских террористов. Актуальная статистка потерь россиян выглядит следующим образом:
- личного состава – 193 430 человек;
- танков – 3723 (+6),
- боевых бронированных машин – 7248 (+10),
- артиллерийских систем – 3010 (+18),
- РСЗО – 554 (+2),
- средства ПВО – 306 (+0),
- самолетов – 308 (+0),
- вертолетов – 294 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2572 (+18),
- крылатые ракеты – 947 (+0),
- корабли /катера – 18 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 5952 (+16),
- специальная техника – 380 (+5).